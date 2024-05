CPI da Enel: relatório final será apresentado na próxima quarta, 8, a Ministério e à Justiça

Foto: Junior Pio/Alece Anúncio da conclusão do relatório ocorreu durante primeiro expediente da sessão plenária desta quinta-feira, 2, na Alece

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Enel Distribuição Ceará será entregue na próxima quarta-feira, 8, ao Ministério das Minas e Energia e à Justiça. A informação foi divulgada pelo presidente da chamada CPI da Enel, deputado estadual Fernando Santana (PT), em sessão nesta quinta-feira, 2, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O relatório da Comissão apresenta recomendações para a empresa melhorar a prestação de serviços no Estado. “O documento será entregue nas mãos de quem pode tomar providências e ainda para a própria Enel. O relatório é duro, firme, contundente, e cabe a nós cobrar a empresa ”, considerou o parlamentar.

Na oportunidade, Santana relembrou que durante a última oitiva o presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, informou que a empresa investirá R$ 1,5 bilhão no período de três anos. Ação que o deputado considera insuficiente.

Ele também pontuou o recebimento de um plano operacional de 2024 a 2026 feito pela Enel. De acordo com Santana, o relatório solicita investimento de R$ 4,8 milhões em três anos, diferentemente do que foi apresentado na oitiva realizada no último dia 24.

Como foi o debate após anúncio do relatório final da CPI da Enel?



Os deputados Júlio César Filho (PT) e Guilherme Landim (PDT) se manifestaram após o anúncio do relatório da final. O petista considerou "triste" a participação de Almeida na CPI. Segundo Júlio, os representantes da Enel costumam comunicar a mesma informação nas oportunidades. “Me parece que sempre estão dizendo a mesma coisa. Não mudam nada”.

Enquanto isso, o líder da bancada do PDT na Alece pontuou que a empresa descumpre uma cláusula contratual com o Governo do Ceará. “Até isso é descumprido. No relatório, temos hoje 81 obras atrasadas, e uma delas está 10 anos atrasada. Eu não sei o que a Enel precisa fazer para a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) ingressar com um processo de caducidade junto à Enel”, indagou Landim, que é relator da CPI.

Santana também criticou a atuação a Agência, considerando-a um "puxadinho" na defesa das concessionárias. “Ela não é uma agência para defender os interesses da população, mas o das concessionárias”.

