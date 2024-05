Prefeita de Caridade é afastada por acusação de fraude em pagamentos a posto de gasolina

Foto: Divulgação Prefeita de Caridade, Simone Tavares (PDT)

A prefeita de Caridade, Simone Tavares, (PDT) foi afastada nesta sexta-feira, 10, do exercício de função pública por 180 dias, após operação do Ministério Público do Estado do Ceará. As acusações são de peculato, fraudes em licitações e outros crimes contra a administração pública do município, distante 101,5 km de Fortaleza.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar contra a prefeita e a ordenadora de despesa municipal de Caridade. Também foi autorizada pela Justiça quebra de sigilo bancário e fiscal.

As investigações se referem a pagamentos de “vultosas quantias”, segundo o MPCE, para um posto de combustível em Fortaleza, sem qualquer procedimento licitatório e/ou dispensa que o justifiquem. Grande parte dessas despesas teriam sido autorizadas pelo Gabinete da prefeita de Caridade.

Segundo o MPCE, ainda foi verificada ausência de controle dos abastecimentos, o que dificultou a verificação da finalidade do recebimento dos combustíveis. É contestado também pelo se, de fato, os veículos do posto de gasolina eram abastecidos com o combustível.

A operação “Caritas”, foi deflagrada pela Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), nos municípios de Fortaleza e de Caridade. As ações foram deferidas pelo Tribunal de Justiça, a pedido do MPCE.

O POVO tentou contato com a prefeita por meio de seu perfil nas redes sociais, além de um número de telefone fornecido no portal da Prefeitura de Caridade, de final 93. No entanto, a reportagem não obteve resposta até o fechamento desta página.