Câmara de Vereadores extingue mandato do vice-prefeito

Foto: Reprodução/Site da Prefeitura de Caridade Prefeita e vice foi afastados de suas funções e a prefeitura será gerenciada pelo presidente da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Caridade extinguiu no último sábado, 11, em sessão extraordinária, o mandato do vice-prefeito Renato Timbó (PT), que deveria assumir a gestão após o afastamento da prefeita Simone Tavares (PDT). Quem assumiu a chefia do município foi o presidente da Câmara, José Erivaldo (PDT), irmão da gestora afastada.

Há diversos vídeos do vereador saindo da Câmara e sendo recebido com aplausos da população. A prefeita foi retirada do exercício de função pública por 180 dias, em operação do Ministério Público do Estado do Ceará. As acusações são de peculato, fraudes em licitações e outros crimes contra a administração pública do município, distante 101,5 km de Fortaleza.

As investigações se referem a pagamentos de "vultosas quantias" para um posto de combustível em Fortaleza, sem qualquer procedimento licitatório e/ou dispensa que o justifiquem. Grande parte dessas despesas teriam sido autorizadas pelo Gabinete da prefeita de Caridade. Além da prefeita, foram cumpridos mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar contra a ordenadora de despesa municipal de Caridade. Foi exigida, ainda, quebra de sigilo bancário e fiscal, autorizados pela Justiça.

A secretaria da Câmara explicou que a extinção do mandato, diferente da cassação, não precisaria de votação em plenário e aconteceria apenas um ato declaratório da presidência da Câmara. O vice-prefeito havia entrado com pedido de mandato de segurança para evitar que a Casa Legislativa seguisse com o processo, mas sofreu revés. A desembargadora Maria Iraneide Moura Silva negou o pedido de liminar.

O POVO entrou em contato com o vice-prefeito sobre o caso por meio de mensagem na conta dele no Instagram. Não foi possível contar por meio de ligação ou mensagem em aplicativo de mensagem. A matéria será atualizada caso haja retorno. (Júlia Duarte)