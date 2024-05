Petista reclama de falta de alinhamento institucional

Foto: Fco Fontenele GOVERNADOR, presidente e ministro

No histórico recente, Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) já tinham trocado acusações diretas, além dos recados mandados uma para o outro através de entrevistas. Um dia antes de Evandro ser escolhido como o nome do PT para disputar a prefeitura, a pauta da desavença foi a administração do prefeito atual e a falta de alinhamento com o Governo Estadual e o Federal. O petista acusou o pedetista de fazer "picuinha" por não alinhar a gestão municipal com as demais instâncias, por questões políticas. Sarto alfinetou em resposta a Evandro e, ao mesmo tempo, ao governador Elmano de Freitas (PT) e ao ministro Camilo Santana, da Educação.

Desde então, o prefeito tem feito questão de responder às críticas do grupo petista, até mais que cobranças de outras lideranças de partidos adversários. Questionado sobre Evandro, o prefeito tem até ironizado como fez ao mencionar um vídeo que circulou nas redes sociais no segundo semestre de 2023 em que o deputado petista apareceu comendo um salgado. "Que tem gente raiz e gente nutella, que come uma coxinha fazendo careta, né?", disse no início de abril.