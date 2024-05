Sarto e Evandro trocam farpas e expõem polarização entre PT e PDT em Fortaleza

Foto: Fotos Yuri Allen/Especial para O Povo JOSÉ Sarto reagiu com declarações fortes contra Evandro Leitão

Os pré-candidatos à prefeitura de Fortaleza, deputado e presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), e o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), voltaram a protagonizar troca de acusações nas redes sociais. No sábado, 11, os dois entraram em divergência sobre a Taxa do Lixo e sobre a qualidade do transporte público em Fortaleza. A dupla tem subido, nas últimas semanas, o tom sobre questões da Cidade.A movimentação sinaliza a polarização dos ex-aliados PT e PDT, com a dupla sendo os alvos preferenciais um do outro, com maior frequência do que com outros pré-candidatos. Há, pelo menos, outros quatro nomes postos na disputa em Fortaleza.

Sarto e Evandro já estiveram no mesmo lado político, com Evandro, inclusive, tendo sido filiado ao PDT e sendo líder do Governo de Camilo Santana (PT), que deu as bênçãos para a candidatura de Sarto em 2020.

O episódio mais recente teve início quando Evandro compartilhou em suas redes sociais um vídeo produzido pelo O POVO que mostrava a redução nas viagens em Fortaleza e a consequente demora no tempo de espera de ônibus na Capital. "Prefeito Sarto aumentou o preço das passagens prometendo mais conforto para a população, fez empréstimo milionário endividando a Prefeitura prometendo solução e essa é a dura realidade enfrentada", disse Evandro.O prefeito questionou, então, se a população conhecia "o principal responsável por aumentar o preço de tudo para o povo cearense". Sarto chamou Evandro de "hipócrita" e lembrou a aprovação do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2022.

"Sabem quem é o deputado que aprovou em tempo recorde o aumento do ICMS e encareceu combustíveis e alimentos nos supermercados? Pois foi exatamente esse Leitão, esse hipócrita, que agora está prometendo acabar com a taxa do lixo. Nossa gente é sábia e está atenta. Não cai assim em conto do vigário", disse o prefeito.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, Evandro se comprometeu a acabar com a Taxa do Lixo, assim como têm feito outros pré-candidatos em Fortaleza. Sarto defendeu a cobrança. "A taxa não é uma invenção nossa. Foi criada por uma lei aprovada no Congresso Nacional. E nós fomos obrigados a cumprir. Mas, em Fortaleza, tivemos o cuidado de isentar 70% da população, preservamos exatamente as famílias mais carentes", afirmou o pedetista.

Evandro voltou a se pronunciar e apontou que não iria "entrar na baixaria" após ser chamado de hipócrita. "Sarto volta a me atacar simplesmente porque critiquei a Taxa do Lixo, que ele criou, mentindo para a população dizendo ter sido obrigado a fazer isso. Ele se irrita porque sabe que isso não é verdade. E também não aceita eu ter me comprometido a acabar com essa taxa, que não melhorou em nada a limpeza da cidade", escreveu o deputado. E seguiu: "Repito, Sarto: nenhuma lei te obrigou a criar a Taxa do Lixo. Você criou porque quis, penalizando a população. E também repito: irei acabar com ela. E não entrarei na sua baixaria te chamando hipócrita, como você fez. Deixa a própria população, penalizada com sua taxa, fazer isso".