Wagner adota cautela sobre aliança com PL após rusga com Fernandes

Foto: Yuri Allen, em 26/4/2024 Capitão Wagner, pré-candidato a prefeitura de Fortaleza

Dias depois de uma rusga pública com o deputado federal André Fernandes (PL), o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza Capitão Wagner (União Brasil) mantém cautela sobre tratativas com o partido do parlamentar bolsonarista para as eleições de 2024.

Procurado, o ex-deputado federal foi reticente quando questionado em relação a conversas em andamento com o PL, evitando qualquer sinalização nesse sentido para não atrapalhar eventuais negociações.

Em entrevista à rádio O POVO CBN no final de abril, o ex-secretário de Saúde de Maracanaú chegou a declarar que havia acertado informalmente com Fernandes que, caso um dos dois estivesse melhor nas pesquisas de intenção de voto na capital cearense, teria o apoio do outro no pleito.

Também pretendente à sucessão ao Paço, Fernandes negou qualquer entendimento sobre o assunto, descartando estar fora da corrida eleitoral mesmo que não comece com uma margem mais vantajosa de votos na disputa.

Mais experiente, Wagner já participou de três eleições majoritárias: em 2016 e em 2020 postulou a Prefeitura; em 2022, tentou o Abolição.

Antes aliados, Wagner e Fernandes agora concorrem no mesmo espectro político. Ambos deputados mais votados para a Câmara Federal em anos diferentes - o primeiro em 2018 e o segundo em 2022 -, a dupla esteve junta nas eleições de Fortaleza em anos recentes.

Em 2022, por exemplo, Wagner entrou na briga pelo Governo do Estado com o apoio do PL do prefeito Acilon Gonçalves, então dirigente estadual da legenda. Sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL indicou Raimundo Gomes de Matos como vice na chapa e ele hoje está à frente de uma secretaria na gestão do prefeito José Sarto (PDT).

Desde o início da pré-campanha de 2024, Wagner tem se movimentado para afunilar os nomes do campo conservador, que conta ainda com o senador Eduardo Girão (Novo), outro apoiador do ex-deputado e pré-candidato à Prefeitura.

A intenção é ainda reduzir a quantidade de candidaturas de direita ao menos para duas. Girão, contudo, não tem demonstrado que irá abrir mão da possibilidade de pleitear o Executivo municipal para aderir à campanha de Wagner.

Caso esse cenário se preserve assim até outubro, pela primeira vez desde 2016 o grupo político que se formou em torno do ex-deputado federal deve apresentar mais de um nome na queda de braço pelo voto do fortalezense.

Essa divisão entre as forças conservadoras no Ceará é outro elemento de um quadro já fragmentado do outro lado do balcão político, onde o bloco governista, coeso até meados de 2022, rachou por volta de julho, sem recomposição desde então.