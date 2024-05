Unidade Popular lança Haroldo Neto, pré-candidato que pretende "denunciar extrema-direita"

Foto: João Weyne/UP HAROLDO Neto (UP) é educador popular e militante do Movimento Luta de Classes (MLC)

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) entrou na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Nesta terça-feira, 14, a sigla de esquerda anunciou o educador popular Haroldo Neto como pré-candidato ao Executivo. Com a decisão, somam-se sete postulantes ao Paço Municipal.

A decisão pelo nome do pré-candidato se deu em plenária interna do partido na última semana. Haroldo Neto é militante do Movimento Luta de Classes (MLC). Segundo ele, a campanha será focada em “apresentar quem são os verdadeiros responsáveis pelas mazelas que o nosso povo enfrenta”, se referindo à burguesia de Fortaleza.

O pré-candidato acrescentou que haverá um foco em “denunciar os candidatos de extrema-direita, postulantes que, segundo ele, estariam em “busca de instaurar uma nova ditadura militar no Brasil, para destruir os poucos direitos que os trabalhadores ainda têm e enriquecer ainda mais os generais e a grande burguesia”.

O comentário pode se referir aos três nomes mais à direita que disputam Fortaleza: Capitão Wagner (União Brasil) e, na extrema-direita, Eduardo Girão (Novo) e André Fernandes (PL), este último o nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao lançar a pré-candidatura, a UP ainda frisou a participação de Haroldo em “movimentos políticos dos últimos anos”. “Como o ‘Fora Temer’, as jornadas de luta pela educação e as manifestações contra as reformas da previdência e trabalhista. Também atuou na organização de mobilizações contra o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro”, informou a sigla.

É a terceira eleição que a UP, partido criado em 2016, participa. Oficializada em 2019, a sigla lançou Paula Colares à Prefeitura de Fortaleza no pleito do ano seguinte. Ela terminou a disputa com 893 votos no primeiro turno. Em 2022, o iguatuense Serley Leal disputou o Governo do Estado, acumulando 1.881 votos.

Junto dele, a UP conta também com candidatura ao Executivo de outro município cearense: a da historiadora e presidente do UP Ceará Sued Carvalho, que concorre em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Como fica o cenário de postulantes à Prefeitura de Fortaleza

Com o nome de Haroldo, a disputa em Fortaleza totaliza sete pré-candidaturas oficializadas até o momento. Confira, abaixo, os concorrentes, em ordem alfabética:

André Fernandes (PL) Capitão Wagner Sousa (União Brasil)

Eduardo Girão (Novo)

Evandro Leitão (PT) Haroldo Neto (UP)

José Sarto (PDT) - atual prefeito Técio Nunes (Psol)



Legendas de esquerda nas eleições de 2024

Além destas, há a possibilidade de lançamentos de legendas de esquerda de menor expressão, que não têm representação no Congresso, como PSTU, PCB e PCO. Siglas ainda não oficializaram nomes para a disputa.

O PCB afirmou que a direção estadual deverá se reunir em breve para definir uma candidatura ou não em Fortaleza, bem como outros municípios. Há uma intenção de se ter um representante da sigla, mas ainda estão sendo feitas avaliações internas do cenário político.

Representantes de PSTU e PCO não se manifestaram até o momento.