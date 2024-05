Eleições em Sobral: Moses diz que abastecimento de água e taxa do lixo são pontos "delicados"

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputado federal Moses Rodrigues é filho do deputado estadual Oscar Rodrigues, ambos do União Brasil Ceará. Eles fazem oposição ao prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB)

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) aponta que o abastecimento de água e a taxa do lixo são pontos "delicados" do município de Sobral, na Região Norte do Ceará. Ao ser questionado sobre a pré-candidatura do pai, deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), ele comentou que a disputa deve ser pautada em um "confronto de propostas".

"A gente tem esse embate no município de Sobral onde o atual prefeito [Ivo Gomes] vai, logicamente, lançar um nome no PSB e esse enfrentamento vai acontecer, mas o que nós estamos propondo no município é que seja um confronto de propostas, de ideias, de programas, que possam melhorar a qualidade de vida da população sobralense", contou o parlamentar.

E seguiu: "Hoje nós temos uma situação muito delicada no município quanto à questão do abastecimento de água, a cobrança da taxa de lixo que tem afetado as populações na periferia, a insegurança que existe hoje no município, embora não seja responsabilidade do prefeito e sim do Governo do Estado".

Apesar dos pontos de melhoria, ele comentou "que a educação de Sobral precisa continuar como está acontecendo hoje". "A gente sabe reconhecer os pontos positivos que existem no governo atual, mas também a gente tem que ter a responsabilidade e a criticidade de poder apontar o que pode ser melhorado", explicou.

Moses destacou, ainda, o programa Pé-de-Meia, lançado pelo Ministério da Educação (MEC). "Quando eu fui presidente da Comissão de Educação e co-autor do programa Pé de Meia, que foi lançado nacionalmente pelo ministro Camilo Santana (PT), a gente entende que essas políticas públicas podem avançar e trazer mais segurança. Então, a gente precisa de mais ações como essas, concretas, que possam avançar e logicamente garantir a segurança da população".

Eleições em Sobral

A sucessão do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), tem o deputado estadual Oscar Rodrigues como postulante pela oposição. Do lado dos Ferreiras Gomes, o nome para disputa ainda está indefinido, tendo a ex-governadora, Izolda Cela (PSB), como favorita tanto do prefeito como do senador Cid Gomes (PSB).

Desde o ano passado, o União Brasil articula uma candidatura no município, sendo Oscar e Moses os mais cotados para o cargo. Em janeiro de 2024, no entanto, Oscar confirmou a pré-candidatura. Ambos já disputaram, mas foram derrotados por Ivo. O atual prefeito não pode se candidatar e deverá indicar um sucessor.

O deputado estadual está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele foi filiado ao PSB e ao MDB, onde chegou a presidir o diretório municipal em Sobral. Em 2020, concorreu à prefeitura do município, obtendo mais de 40% dos votos.

Além de Moses, outro filho de Oscar está na área política: o vice-prefeito de Umirim, Judson Rodrigues, também pré-candidato à Prefeitura.