Prefeito de Crateús chora após ser afastado por irregularidades

Foto: Reprodução/ Instagram/TV Zap News MARCELO Machado foi afastado por supostas irregularidades em publicidade e locação de máquinas

Afastado da Prefeitura de Crateús, Marcelo Machado (Solidariedade) afirmou ser "o prefeito mais humilhado do Brasil" durante o governo de Camilo Santana (PT) no Ceará, hoje ministro da Educação. A declaração foi dada nessa quinta-feira, 16, em vídeo captado pelo veículo TV Zap News. Chorando, ele alegou que o então governador não o recebia, mas "botava na linha de frente fulano" para lhe atender.

"Governador também, o que passou, que hoje é ministro, tinha que entender que eu fui, nessa gestão do governo, o prefeito mais humilhado do Brasil. Nunca tive vez e voz de reivindicar alguma coisa e o governador me receber. Sempre botava na linha de frente fulano e fulano para me receber, eu sendo um dos prefeitos mais bem avaliados do estado do Ceará", disse Marcelo.

E seguiu: "Eu fui eleito para governar. Aí você viver debaixo do pé, será que essa pessoa foi eleita com os outros para poder querer pisar? Aliás, nem com voto a gente pisa. A gente trabalha com dignidade". Procurada pelo O POVO, a assessoria de comunicação do ministro Camilo não se manifestou.

Apesar do comentário de Marcelo, em publicações no portal da Prefeitura é possível localizar imagens do prefeito e do então governador em eventos da cidade, como na inauguração da base da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), em Cratéus, e na solenidade de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2021/2022, ambas ocasiões registradas em 2021.

No município, o ex-governador apoia a pré-candidatura própria do PT, que tem a senadora em exercício Janaína Farias (PT) - suplente de Camilo - como postulante. Marcelo, por sua vez, está no segundo mandato e tem Michell Bezerra (PL) como cotado a sucedê-lo.



O gestor de Crateús foi afastado do cargo nessa quinta-feira devido a supostas irregularidades na contratação de serviços de publicidade e locação de máquinas pesadas pela Prefeitura de Crateús. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos mirando nomes da administração municipal.

Além dele, foram afastados os secretários municipais da Infraestrutura e da Comunicação Social e Relações Públicas do município. Também foi determinada a suspensão de sigilos bancários e fiscais dos investigados.

A operação, denominada “Duo Facta”, contou com o apoio da Polícia Civil e foi deflagrada pelo Ministério Público por meio da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap).

Vice nega que tenha denunciado o prefeito afastado

O vice-prefeito de Crateús, Dr. Nenzé (PSB), é quem assume a Prefeitura após o afastamento do titular. Em abril, ele rompeu com Marcelo para apoiar a pré-candidatura à prefeita de Janaína Farias.

Nas redes sociais, Nenzé publicou um vídeo negando ter denunciando Marcelo. "Eu nunca denunciei o Marcelo, nunca fiz qualquer movimento para tirá-lo da Prefeitura de Crateús. Se o Marcelo tem algum problema, ele que vai resolver juntamente ao Ministério Público e, enfim, quem cabe a ele dizer isso".

E finalizou: "Eu sempre tive um respeito a pessoa dele e ele sabe disse. Eu nunca fiz nada contra a pessoa dele".