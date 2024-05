União Brasil critica tributos para bater em Sarto e Evandro: 'Só sabem aumentar imposto'

Foto: Samuel Setubal DANILO Forte é deputado federal pelo União Brasil de Capitão Wagner

A troca de críticas entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), tem um dos principais focos na taxa do lixo municipal e no aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Estado. Para se contrapor à polarização entre os dois, o União Brasil, partido de Capitão Wagner, bate justamente na questão dos impostos.

O deputado federal Danilo Forte, correligionário de Wagner, apontou esse como um dos motes do discurso do partido. Ele afirmou que tanto o deputado quanto o atual prefeito "só sabem aumentar imposto".

Danilo Forte citou a taxa do lixo, implementada pela Prefeitura de Fortaleza e alvo de críticas de Evandro e Wagner, o novo DPVAT, aprovado no Congresso Nacional com apoio do PT, além de dizer que o União Brasil é o único partido que luta para baixar o imposto.

"O único partido que luta para baixar imposto é o nosso (União Brasil). Tanto o Evandro como o Sarto são políticos que só sabem aumentar imposto. E Fortaleza tá empobrecida e não aguenta mais pagar tanto imposto, tanta taxa", afirmou ao O POVO.

"É do viés desses grupos políticos buscar sempre tá aumentando a taxa e os impostos. O único que tem histórico de abaixar imposto é o União Brasil", pontuou.

"Cobrador de imposto"

No debate sobre a questão tributária, a base do prefeito tem apostado em colocar em Evandro a pecha de "cobrador de imposto". O presidente da Assembleia é servidor de carreira da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

"Evandro é cobrador de imposto. Ele vem da Sefaz, a função dele na Sefaz é cobrar imposto. Como é que um cobrador de imposto, que passou a vida todinha aprendendo a cobrar imposto do povo, agora tá dizendo que vai deixar de cobrar taxa. É falsear com a verdade", disse o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista (PSDB).

Mesmo argumento foi usado por Sarto. "Que moral tem esse deputado para fazer qualquer crítica a uma taxa? Ele, coletor de impostos".

Alianças

Questionado sobre a perspectiva de alianças para o correligionário, Danilo Forte afirmou que Wagner lidera as pesquisas, mas destacou que, na política, "quanto mais se somar, melhor".

"O Wagner tá liderando o processo e não tem motivação nenhuma para se discutir outra alternativa. É lógico que na política quanto mais se somar melhor. Quanto mais agregar pessoas que pensem de forma parecida melhor. Acho que isso é muito bom e vai ser muito bom para fortalecer o debate e consolidar a candidatura do Wagner", afirmou.

Com informações de João Paulo Biage/correspondente do O POVO em Brasília