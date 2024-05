Augusta diz que PT busca consenso em escolha de pré-candidatos no interior

Foto: Samuel Setubal SECRETÁRIA da Articulação Política, Augusta Brito

A atual secretária de Articulação Política do Ceará, a senadora Augusta Brito (PT) afirmou que o PT está trabalhando para alcançar um consenso quanto às disputas de pré-candidaturas no interior do estado. No pleito de 2024, decisões internas do partido enfrentam impasses em algumas cidades, com divergências entre os diretórios municipais e o estadual.

Questionada em específico sobre Maracanaú e Tauá, Augusta afirmou que tudo vai se construir visando um consenso, “não só nestas duas cidades, mas em todas as outras.”

“Consenso do PT, dos partidos aliados, da base do Governo. Nosso papel é tentar o máximo de consenso e viabilidades do maior número de candidaturas que possam ser fortalecidas através da nossa base do Governo e dos partidos aliados”, afirmou.

Em Maracanaú, o deputado estadual Júlio César Filho (PT), o Julinho, briga pela manutenção do próprio nome como pré-candidato do PT na cidade, mesmo que o diretório municipal tenha aprovado uma aliança de apoio à reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). Julinho apresentou um recurso contra a decisão, que ainda será julgado pelo PT Nacional, presidido por Gleisi Hoffmann.

Sobre uma possível tendência na resolução deste impasse, Augusta reforçou o comentário anterior: “É união. A tendência é essa, que saia todo mundo unido.”

Já em Tauá, o diretório estadual petista oficializou o apoio à reeleição de Patrícia Aguiar (PSD), na última semana. Patrícia é esposa de Domingos Filho, presidente estadual do PSD, sigla que faz parte da base do Governo do Estado hoje. Apesar disso, Domingos concorreu como vice na chapa do candidato a governador Roberto Cláudio (PDT), em 2022, em oposição a Elmano de Freitas (PT).

Assim, a escolha petista entrou em choque com expectativas da oposição, que, apesar de não esperar um apoio do PT, em específico, citava uma possível colaboração de Elmano, em resposta à atuação de partidos da frente opositora na campanha do petista.

Além destes casos, houve divergências entre decisões de diferentes instâncias petistas em cidades como Iguatu, Quixelô e Palmácia.

A própria disputa em Fortaleza foi longa e contou até mesmo com acusações de "influências externas" pela então pré-candidata ex-prefeita Luizianne Lins (PT). No fim, acabou decidida em conjunto por meio de Encontro Municipal, que determinou o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, como o candidato do partido à Prefeitura da capital cearense.



Augusta Brito diz que a previsão é de retorno ao Senado logo após o fim da licença

A senadora Augusta Brito (PT) afirmou que pretende retornar ao Senado Federal após o fim da licença de 120 dias. Por ora, a parlamentar deixou a Casa Alta e é titular da Secretaria de Articulação Política do Governo Elmano de Freitas (PT), tendo entrado no lugar de Waldemir Catanho (PT), que concorre em Caucaia. Já no Senado, assumiu Janaína Farias (PT).

“São quatro meses de licença, então depois de quatro meses a previsão é de voltar para o Senado Federal”, afirmou na última quarta-feira, 15, no lançamento do do Projeto Sertão Vivo, com presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Após o retorno de Augusta ao Senado, o posto de secretário(a) de Articulação Política fica vago, tendo em vista um seguimento de Catanho na campanha em Caucaia. Como ele concorre a um cargo majoritário, o de prefeito, precisa estar desligado de cargos públicos não eletivos.

O prazo para o desligamento é de quatro meses antes da eleição, nesse caso, em julho. Ou seja, quando a licença de Augusta terminar, em agosto, ele não poderá reassumir, caso prossiga na campanha.



"Janaína está mostrando a capacidade de estar no Senado"

Augusta é a primeira suplente de Camilo Santana (PT), senador eleito pelo Ceará, que se licenciou do Parlamento e está à frente do Ministério da Educação. Janaína Farias é a segunda suplente. A licença de Augusta foi tirada em 2 de abril, assim, o mandato de Farias deve durar até 2 de agosto.

Ao comentar da companheira de chapa, Augusta frisou uma boa atuação de Janaína de Senado, “mesmo que por um curto período de tempo”. Comentário de reforço se dá em resposta às ofensas de Ciro Gomes (PDT), que menosprezou a presença de Janaína no Parlamento.

“Até já falei em outros espaços de comunicação, que se trata realmente de violência política [as declarações de Ciro]. Nós estamos vendo a senadora sendo uma boa senadora, fazendo um bom mandato, mesmo que seja por um período determinado. Está mostrando que tem capacidade de estar lá nesse espaço”, afirmou.

Em meados de fevereiro, Janaína foi anunciada como pré-candidata a Crateús, cidade distante 359,1 km de Fortaleza. Ao contrário do caso de Catanho, nesta situação não há impedimentos de ser parlamentar e, concomitantemente, tentar o cargo de prefeita.