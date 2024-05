Homenagem a Catanho tem presença de Evandro e Luizianne, que não se encontram

Foto: André Lima/CMFor

Pré-candidato a prefeito de Caucaia pelo PT, Waldemir Catanho recebeu a Medalha Boticário Ferreira na noite dessa sexta-feira, 17, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). De autoria da vereadora Estrela Barros (PSD), a cerimônia de entrega da mais alta honraria do Legislativo da Capital ao petista contou com as presenças do deputado estadual Evandro Leitão e da deputada federal Luizianne Lins, que disputaram a indicação do PT pela Prefeitura de Fortaleza. Eles, no entanto, não se encontraram durante o evento.

Leitão, que preside a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), tirou fotos com Catanho e aliados e deixou a CMFor antes da solenidade começar. Em conversa com O POVO, ele considerou “fazer parte da política” o acirramento que tem se formado entre ele e o prefeito de Fortaleza e pré-candidato à reeleição, José Sarto (PDT), e o vice Élcio Batista (PSDB). Evandro também reafirmou na oportunidade que a conversa com Luizianne, em busca de apoio à postulação dele, ainda “irá acontecer, na hora certa, no momento certo”.

A ex-prefeita, por sua vez, foi vista logo após a saída de Evandro da CMFor. Eles não se cruzaram durante a cerimônia. Ela foi ovacionada todas as vezes em que teve o nome mencionado, não concedeu entrevista à imprensa e dividiu a mesa do Plenário Fausto Arruda com o deputado federal Luiz Gastão (PSD), acusado por aliados de Luizianne de interferir na eleição interna do PT.

Da base do governo Elmano de Freitas (PT), Gastão comentou ao O POVO que “a prioridade é a eleição de vereadores” e que, quanto às tratativas para formação de chapa do PT, o foco, no momento, é “discutir a construção de um projeto para Fortaleza”.

Quem também esteve na cerimônia e foi visto tanto com Evandro quanto com Luizianne foi o vereador Adail Júnior (PDT). Aliado de Sarto e ex-integrante da base da ex-prefeita, ele falou ao O POVO que “não há dúvidas” de seu apoio a Catanho para a disputa em Caucaia. “Eu estava sonhando que fosse a ‘Loira’ para contemplar todos os meus sonhos: apoiar Sarto em Fortaleza e seria um sonho meu apoiar Luizianne, mas por que não Catanho?”, projetou Adail.

Durante o discurso, o postulante petista do segundo maior colégio eleitoral do Ceará não esqueceu de mencionar a disputa. “Vocês estão me dando uma homenagem em relação ao meu trabalho em Fortaleza, mas essa missão deve ser geral. Não é somente para Fortaleza. Essa missão eu estou levando agora para Caucaia”, disse Catanho.

Ele também citou Adail quando subiu à tribuna. “Sou absurdamente grato pelo o que ele vem se colocando, pela coragem dele. Quando ele faz esse trabalho na região dos bairros Antônio Bezerra e Autran Nunes, ele está tentando, de alguma forma, garantir direitos mínimos daquela população. O trabalho da política, a ação política é, no final das contas, isso”.

Antes de encerrar, Catanho voltou a falar sobre o “município vizinho”. “Caminhamos juntos, muitos dos que estão aqui, no nosso trabalho em Fortaleza. Queremos caminhar agora em Caucaia”. Ao O POVO, ele considerou ainda “ser cedo” tratar sobre formação de chapa. Questionado sobre a pré-candidatura do vereador Dr. Tanilo (MDB), o petista contou que “está sendo conversado o apoio do MDB a nossa chapa”.



