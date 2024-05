André, Girão e Wagner se unem em evento contra abuso sexual

Foto: André Costa/Divulgação Eduardo Girão Os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL), Eduardo Girão (Novo) e Capitão Wagner (União Brasil)

Pré-candidatos da direita a prefeito de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e o senador Eduardo Girão (Novo) participaram da Marcha contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no sábado, 18.

O evento reuniu dezenas de pessoas, entre políticos e pré-candidatos da ala conservadora, e população em geral. A caminhada saiu da Praça Portugal e foi até o Calçadão da avenida Beira-Mar. O ato foi organizado por Mayra Pinheiro, suplente de deputada federal do PL.

Embora com pré-candidaturas individuais em Fortaleza, os políticos destacaram a união em defesa da pauta levantada. "O que nos une é maior do que qualquer diferença. Lutamos pelo desejo comum de uma vida mais digna para as pessoas", ressaltou Eduardo Girão.

Já o Capitão Wagner compartilhou um vídeo nas suas redes sociais cumprimentando os demais presentes, inclusive de outros partidos como PL, Novo e PSDB, e também destacou a união da ala em combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, além do respeito mútuo entre os três pré-candidatos. "Uma sinalização de respeito à causa e de respeito mútuo, entre os três", afirmou ao O POVO.

Também estiveram presentes os deputados federais Dayany Bittencourt (União), Dr. Jaziel, os deputados estaduais Alcides Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL), Dra Silvana (PL), Sargento Reginauro (União) e os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB) e Priscila Costa (PL), entre outros políticos.

Ao O POVO, o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto afirmou que não houve qualquer tratativa de uma possibilidade de André, Girão e Wagner unirem forças nas eleições para prefeito de Fortaleza. Porém, destacou que todos se cumprimentaram e possuem mais convergências do que divergências.

"A tendência é caminharmos juntos, pelo menos em algum dos turnos da eleição", disse.

À Rádio O POVO CBN, Capitão Wagner relatou uma conversa com André Fernandes sobre estabelecer parâmetros e abrir as portas para uma possível aliança entre os dois ainda no primeiro turno. Fernandes, porém, disse que a pré-candidatura é inegociável.