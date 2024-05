Trâmite na Câmara atrasa instalação de três CPIs

Foto: CMFor/divulgação CÂMARA Municipal de Fortaleza terá três CPIs simultâneas perto da eleição

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) autorizou a instalação de três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no fim de abril, mas até agora nenhuma iniciou os trabalhos. Vereadores já foram selecionados como membros, todavia, o trâmite e a burocracia atrasou o início.

As CPIs têm como objetivo investigar a Enel Ceará, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e empresas de aplicativos de transporte de passageiros. Elas estavam previstas para começarem na semana passada, inclusive com presidentes já pré-definidos. Márcio Martins (UniãoBrasil) na comissão sobre os aplicativos, Pedro Matos (Avante) na da Enel e Lúcio Bruno, com a da Cagece.

O vereador Márcio Martins (União), autor do requerimento que solicitou a abertura das três comissões, e provável presidente da que investigará os aplicativos, disse que, por vontade dele, já teriam sido instaladas as comissões, mas existem regras internas da Câmara Municipal a serem cumpridas.

"Eu tô tão apressado quanto a imprensa. Por mim ela teria começado já. Mas existem alguns trâmites exigidos pela Casa. É preciso compreender que as CPIs são instrumentos do Poder Legislativo. Embora eu esteja pleiteando presidir uma dessas CPIs, mas eu tenho regras internas a serem cumpridas", disse ao O POVO.

Márcio afirmou também que é preciso definir as estruturas das CPIs e os técnicos que serão contratados nas diversas áreas. As empresas devem também ter o prazo para serem comunicadas.

Questionado sobre a data para começarem, o vereador disse pretender para a semana que se inicia e cobra a assessoria da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza para enfim serem instaladas.

"E isso nós temos que cumprir, esse rito. Se você me pedir uma data, eu pretendo que semana que vem (esta semana) seja instalada. Inclusive eu tô cobrando da assessoria da presidência da Casa. A população tá ansiosa, não só da Uber, que é a que eu tenho a previsão de presidir, tô trabalhando para isso, mas também a da Enel e a da Cagece", afirmou.



Entenda as CPIs

CPI dos Aplicativos de Transportes

Tem como objetivo investigar supostas irregularidades por parte das empresas de tecnologia que administram as atividades de transporte individual de passageiros e pequenas cargas. Irá tratar da relação dos aplicativos com motoristas e usuários.

CPI da Enel

Assim como a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que instalou a CPI da Enel e já apresentou o relatório final, a Câmara deverá ter comissão para investigar possíveis abusos e irregularidades prestados pela concessionária de energia elétrica.

CPI da Cagece

A CPI foi proposta com argumento de investigar a carência nos serviços operacionais em saneamento básico, desperdício e a perda de água por meio de ligações clandestinas e vazamentos no sistema de distribuição. Além do aumento das tarifas cobradas à população fortalezense.