Capitão Wagner diz que Sarto "pegou ar" após prefeito tê-lo acusado de mentir

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) disse que o prefeito José Sarto (PDT) "pegou ar" ao chamá-lo de mentiroso após ter sido criticado o fato da capital cearense não ter a telemedicina.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, o ex-secretário da Saúde de Maracanaú mostrou respostas negativas a gestão Sarto de perfis em postagem do prefeito. Wagner também disse que pode provar que, no Município em que ele ocupou a pasta, há telemedicina. E questionou o mesmo sobre a Capital.

"Vocês viram que o prefeito de Fortaleza pegou ar quando eu falei de telemedicina? Ó a arrumação. O homem me chamou até de mentiroso. Deixa eu dizer pra vocês. Lá em Maracanaú tem e eu posso provar. Mas em Fortaleza, você já viu?", diz na publicação.

"Tem muita reclamação e não é só da saúde não viu, prefeito? Depois de tudo isso, será que quem tá mentindo ou desinformado sou eu mesmo? Fica aí a perguntinha pra você avaliar", completou Capitão.



Sarto diz que Wagner "mente ou está desinformado" sobre telemedicina

Sarto afirmou na última quarta-feira, 15, que Wagner "mente ou está desinformado" sobre a Prefeitura ter recusado a implementação de telemedicina.

"O Capitão Wagner mente ou está desinformado. Ele disse, em entrevista à Jovem Pan, que a Prefeitura de Fortaleza recusou a telemedicina. É mentira! A verdade é que o projeto está em implantação e já atende a milhares de pacientes em diversas especialidades", escreveu Sarto.

Wagner havia afirmado que implementaria a modalidade caso se tornasse prefeito. Ele é pré-candidato ao Paço Municipal, que tem Sarto como postulante à reeleição.

“Por exemplo, em Maracanaú, a gente implementou a telemedicina, em parceria com o Ministério da Saúde, o Hospital Sírio-libanês, e esse convênio foi oferecido para todos os municípios do Nordeste. Fortaleza não aceitou esse convênio, cujo município não gasta nada”, afirmou o ex-deputado em entrevista nesta quarta-feira à Rádio Jovem Pan.

Procurado pelo O POVO na ocasião, Wagner afirmou que “basta ele (Sarto) mostrar o termo de adesão e a gente vai ver quem está mentindo e quem está falando a verdade”. E seguiu: “É triste o que está acontecendo na saúde de Fortaleza e lamentável agressão aí do prefeito. Desnecessária.”.

Segundo o postulante do União Brasil, “Fortaleza tem 116 postos e está construindo mais 13. Tem uma unidade cadastrada no programa, que já tem dois anos de implementação. Uma”. Os dados foram coletados por Wagner no portal do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Ele compara a situação da Capital ao município de Maracanaú, onde foi secretário de Saúde até o fim de fevereiro deste ano. “Maracanaú tem 27 postos, aliás, tem 28, porque foi entregue um agora recentemente. Os 27 estão cadastrados no programa, só o posto novo que ainda não cadastrou”.