Lia diz que cargo de Izolda no MEC tem 'alcance maior', mas crê que pesará 'amor por Sobral'

Foto: FÁBIO LIMA IZOLDA Cela, secretária executiva do Ministério da Educação (MEC) e ex-governadora

A deputada estadual Lia Gomes (PDT) disse nesta terça-feira, 21, que a decisão de Izolda Cela (PSB) de ficar como secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) ou ser candidata a prefeita de Sobral é difícil de ser colocada na balança.

Ao O POVO, a irmã do senador Cid Gomes (PSB), do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), do atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), e do diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lúcio Gomes, disse que deve pesar o amor da ex-governadora pelo município.

"Eu acho que ela entende que a participação dela nesse momento é importante no nosso Município por essa característica da união. Embora nessa balança fique um pouco difícil até. Acho que vai pesar o amor a Sobral, porque sem dúvida o cargo que ela está ocupando tem um alcance muito maior, alcança o país todo, o desenvolvimento da política nacional. Acho que o que vai pesar aí é o amor pela nossa cidade", disse Lia.



A deputada afirmou que Izolda não é uma "pessoa obcecada pelo poder" pelo que conhece da personalidade da ex-governadora, sendo até low profile, expressão usada para definir alguém discreto.

"Izolda é uma pessoa que a gente observa na característica pessoal dela, ela não é uma pessoa obcecada pelo poder. Eu acho isso um traço da personalidade dela pelo o que eu conheço já há alguns anos", declarou.

"Mas eu acredito que ela que vai fazer um grande trabalho pela experiência, já foi até vice-governadora, secretária municipal de Sobral, estadual no governo do Cid, então eu acredito que é um traço da personalidade dela como se diz 'low profile'", afirmou Lia.



Questionada então se seria uma confirmação da candidatura de Izolda Cela ou não, a deputada estadual disse que, por ela e por Cid, sim, pontuando também que Ivo e a secretária do MEC são próximos. Lia destacou que o nome da ex-governadora une PSB e PT. Defendeu também que chegou a hora de Sobral ter uma mulher na Prefeitura.

"Por mim é (Izolda candidata). Acho que pelo Cid é. O Ivo gosta muito dela, são muito amigos. Acho que é um nome que une PT e PSB e tem experiência. Também tá mais do que na hora de Sobral ter uma prefeita mulher. O Município acabou de completar 250 anos e nunca tivemos uma mulher na Prefeitura. É a hora", defendeu.

No último mês de abril, Ivo Gomes afirmou que Izolda só não concorrerá a prefeita se não quiser. O prefeito afirmou que tanto ele quanto o senador Cid Gomes a consideram a candidata natural. Izolda anunciou que irá se desincompatibilizar do cargo no MEC em junho, para ficar apta a ser candidata. Mas, o ministro Camilo Santana (PT) afirmou que, se depender da vontade dele, Izolda seguirá como secretária-executiva da pasta federal e não será candidata.