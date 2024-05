Sarto diz que empréstimos são para 'periferia' e não para 'empurrar mais para frente'

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Prefeito José Sarto (PDT) durante o anúncio da Operação Asfalto, evento realizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou que realiza empréstimos "para benefício da população periférica de Fortaleza" e "não para botar dívida mais para frente". Ao discursar em evento realizado nesta terça-feira, 21, ele contou que "tem gente por aí que pega dinheiro emprestado" e "está só empurrando a dívida com a barriga para os futuros que chegarem resolverem a bronca".

"O Banco do Brasil ofereceu R$ 425 milhões para a gente, mas a nossa capacidade de endividamento está é longe de chegar perto para a gente alcançar", iniciou. "Mas eles vieram oferecer e o dinheiro que a gente pega em operação de crédito não é para arrolar dívida, não, é para construir posto de saúde, escola em tempo integral. É para fazer Proinfa (Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza), drenagem e saneamento e pavimentação. É para benefício da população periférica da cidade", relatou Sarto.

E seguiu: "Não é para botar dívida mais para frente, não, porque tem gente aí que pega dinheiro emprestado, mas é para... A gente arrolar dívida. Ele tinha que pagar aqui R$ 700 milhões esse ano, em junho, e aí pegou dinheiro para pagar daqui dois anos, ou seja, não está fazendo nada com o dinheiro. Está só empurrando a dívida com a barriga para os futuros que chegarem, resolverem essa bronca".

Mesmo sem citar nomes, Sarto se refere à operação de crédito feita pelo Governo do Ceará. Em resposta à reportagem do O POVO, intitulada "Batalha dos empréstimos: como as gestões Sarto e Elmano planejam usar valores bilionários", a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) explicou, por nota, que "todos os indicadores de educação e saúde foram cumpridos, e a dívida pública se reduziu em mais de R$ 700 milhões, chegando ao percentual de 29,73%, bem abaixo dos 200% de limite permitidos pela legislação nacional".

Para os respectivos opositores, os seguidos pedidos de empréstimos pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Governo do Ceará são motivo de preocupação sobre a situação das contas públicas. Contudo, as gestões garantem que, pelo contrário, os financiamentos são captados justamente em função da boa situação financeira de cada administração.

