Elmano sobre críticas de Sarto: "Polêmica menor apenas com interesse eleitoral"

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO evitou responder críticas de Sarto

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) disse não estar interessado em polêmica ao ser questionado sobre a proposta do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), de assumir obra na Lagoa da Maraponga. A resposta do chefe do Executivo estadual também foi direcionada ao comentário de Sarto sobre o Acquario do Ceará ser um "esqueleto macabro".

Questionado sobre o que teria a dizer sobre as falas do prefeito, Elmano respondeu: "Nada". E acrescentou: "Eu não estou interessado em nenhuma polêmica. Estou interessado em trabalhar e fazer aquilo que precisamos fazer para o povo cearense", afirmou Elmano em entrevista coletiva durante a primeira entrega de celulares recuperados pelo Programa Meu Celular, nesta quarta-feira, 22, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital.

O petista diz que tem "buscado fazer as tratativas com todos os municípios e levar benefícios”. "Eu não acho que, como governador, eu não deva antecipar polêmica menor que tenha apenas interesse eleitoral. Acho que meu dever é estar aqui entregando celular para o povo cearense, que quer ter segurança, paz e trabalho", disse.



Entenda a situação

O relato de Elmano ocorre um dia após Sarto propor ao Governo do Estado que a Prefeitura de Fortaleza assumisse obra na Lagoa da Maraponga.

"A ideia, evidentemente, à semelhança do que aconteceu com a Ponte dos Ingleses, é a gente conhecer o projeto, perceber se ele se adequa ao que a comunidade propõe, já que é um projeto do Estado. A gente não tem ciência do detalhamento, né? É conhecer o projeto, discutir com o Mondubim, a Parangaba, todo o entorno com a população que aqui mora", explicou o prefeito.

Questionado sobre a existência de outra obra do Estado que a prefeitura desejasse assumir, o pedetista respondeu ser um "sonho" o trabalho no Acquario Ceará.

"O meu sonho era que eles dessem o Acquario para que a gente realizasse, porque... Já que a gente está concluindo a Ponte dos Ingleses, já que a gente definiu por demolir o Hotel São Pedro, harmonizar toda a orla. Nós vamos ficar com o esqueleto macabro que é aquele Acquario, que está lá se deteriorando cada vez mais", afirmou Sarto.

Ao O POVO, a assessoria de comunicação do Governo informou, por nota, que a empresa responsável pela obra na Lagoa da Maraponga "teve seu contrato rescindido após descumprimento de prazos e cláusulas contratuais".

Além disso, a Secretaria de Meio do Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), "reavaliam a viabilidade do projeto de urbanização do equipamento, que é municipal e está dentro da Unidade de Conservação (UC) do município". (colaborou Luciano Cesário/Rádio O POVO CBN)