Marcha dos prefeitos: gestores se reúnem com bancada cearense e debatem dívidas da Previdência e aumento no FPM

Foto: João Paulo Biage/Correspondente do O POVO em Brasília Reunião de representantes de Prefeituras do Ceará com a bancada de deputados federais do estado, em Brasília

Representantes de prefeituras do Ceará se reuniram com a bancada de deputados federais do estado, em Brasília, para reivindicar demandas das municipalidades. O encontro se deu na noite de terça-feira, 21, durante a 25ª Marcha dos Prefeitos. Dentre as solicitações, foi discutido um parcelamento especial previdenciário e regime de precatórios, além da ampliação de 1,5% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A reunião contou com a presença de 10 parlamentares, dos 22 da bancada cearense. O recebimento das demandas teria sido positivo. “A gente viu que o discurso foi no sentido de apoiar as nossas questões. Ficamos ansiosos e vigilantes, para que logo que seja pautado, a gente possa tá cobrando a aprovação por parte dos parlamentares”, afirmou Júnior Castro (PT), prefeito de Chorozinho e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Segundo o coordenador da bancada cearense, Eduardo Bismarck (PDT), os deputados trabalharão para encaminhar as solicitações e organizar, “junto de ministérios e autarquias”, o destravamento dos processos.

“Deputados têm a responsabilidade de encaminhar emendas, que são a forma como o deputado tem de ajudar os municípios”, disse, referindo-se a solicitações constantes recebidas pelos deputados, partindo dos prefeitos.

A Aprece informou a presença dos seguintes deputados na reunião: Luiz Gastão (PSD), Domingos Neto (PSD), Leônidas Cristino (PDT), Mauro Filho (PDT), Yury do Paredão (PDB), Zé Airton (PT), Robério Monteiro (PDT), André Figueiredo (PDT), José Guimarães (PT), além do coordenador da bancada, Eduardo Bismarck.

Ao todo, 53 gestores municipais do estado compareceram à Marcha, pela delegação da associação. No entanto, alguns se deslocaram sem vinculação com a Aprece. Questionado, o presidente Júnior Castro informou que cerca de 80 prefeitos cearenses estavam na capital federal.

Demandas são a nível nacional; desoneração é considerada problema resolvido

Além da previdência e do FPM, as demandas se referiram à emenda de comissão impositiva, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos de entes federativos, como os municípios; além da terceirização fora do limite de pessoas, que visa diminuir casos em que valores de parcerias firmadas pelo poder público não entram no cômputo dos gastos com o pessoal.

Além disso, discussões sobre a regularização da reforma tributária e a participação dos municípios em pautas ambientais permearam os debates.

Todas essas reivindicações foram estabelecidas como prioritárias em nível nacional pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), junto das associações municipalistas. Elas são o foco das conversas de todos os estados, que não devem tratar de demandas mais específicas.

Já o “tema principal”, a desoneração da folha, é visto como problema resolvido pelos gestores, após o anúncio, pelo Governo Federal, de medidas para aliviar cofres das Prefeituras. “A questão da desoneração tava em pauta até semana passada e chegou em um desfecho, de acordo com o governo. Isso é um ganho significativo, diria até que o maior ganho municipalista dos últimos tempo”, disse o vice-presidente da Aprece, Joacy Júnior, prefeito de Jaguaribara, distante 261 km de Fortaleza.

Prefeitos articulam reunião com líder do Governo e senadores cearenses

Além dos deputados, os prefeitos deverão se reunir com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT) e com os três senadores cearenses, com reuniões individuais. Os encontros ocorrerão ainda hoje, aproveitando o ensejo da Marcha, e devem seguir a seguinte ordem: Janaina Farias (PT), seguida de Cid Gomes (PSB) e, por fim, Eduardo Girão (Novo).

“A gente vai ter outras reuniões, com senadores. Temos uma reunião específica com o líder do governo, Guimarães, também. Teremos na marcha várias pautas sendo tratadas. Estamos otimistas. São medidas que poderão ser aprovadas em um curto espaço de tempo e que poderão ter impacto positivo nas finanças dos nossos municípios”, disse Júnior Castro.

Com informações de João Paulo Biage/correspondente do O POVO em Brasília