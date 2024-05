Wagner e Sarto criticam governo Elmano por fala de secretário da Segurança: "Leviano"

Foto: FCO FONTENELE WAGNER E SARTO devem se enfrentar em nova eleição

O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, e o atual prefeito em busca da reeleição, José Sarto (PDT), reagiram de forma dura à fala do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio, que qualificou o número de assassinatos no Estado do Ceará como "razoável".

Os opositores da gestão estadual criticaram o governo Elmano de Freitas (PT) após a declaração dada na quarta-feira, 23. Sarto classificou a afirmação como "absurda" e "inacreditável" e chamou a gestão petista de "leviana", citando questões de segurança em Fortaleza e no Ceará.

"Um posicionamento absurdo e inacreditável do secretário de Segurança sobre a criminalidade em Fortaleza e no Ceará. Leviano é esse governo PT, que deixou as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará. Assim como as declarações infelizes desse secretário, que dizem que os índices de criminalidade são razoáveis", afirmou o prefeito nesta quinta-feira, 23, em suas redes sociais.

Wagner criticou o que considera a normalização de crimes violentos, citando o caso do assassinato no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF). O ex-deputado federal ainda afirmou que o governo Elmano não se coloca no lugar de quem é vítima da criminalidade.

"O secretário acha razoável pessoas arrancando a cabeça, extraindo o coração das vítimas, policiais sendo caçados e mortos. Definitivamente ninguém na cúpula do Governo se coloca na pele das famílias que perderam seus entes queridos. O governo perdeu a capacidade de se indignar...", disse em suas redes sociais.

A fala do secretário

Samuel Elânio, que está a frente da Segurança Pública e Defesa Social na gestão de Elmano, reconheceu que houve aumento nos números de homicídios este ano, mas afirmou ser "razoável" o desempenho em comparação com um período maior.

“Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”, disse o secretário em coletiva.

No primeiro trimestre de 2024, houve 819 homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Foram 37,25 assassinatos por 100 mil habitantes — segunda maior taxa do País.

De 1º a 19 de maio, foram registrados 195 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Isso significa que o Estado teve mais de 10 homicídios por dia neste mês. Ao todo, até o início desta semana foram acumulados 1.334 CVLIs em 2024.

Líder do governo Elmano chama prefeito de incompetente: "Vai trabalhar, Sarto"

Líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) teceu duras críticas ao prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O comentário foi feito nesta quinta-feira, 23, após o pedetista criticar a gestão estadual da Segurança Pública.

"Um prefeito fraco, omisso, que não cuida de Fortaleza e usa seu tempo só para fazer futricas na internet para tentar tirar o foco da sua incompetência. Vai trabalhar, Sarto!", escreveu Aldigueri, acompanhado de matéria do O POVO sobre os R$ 161 milhões arrecadado pela Taxa do Lixo de Fortaleza.

Momentos antes, o prefeito criticou fala do secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio, que classificou como "razoável" o índice de homicídios registrados neste ano no Estado. Ao que Sarto considerou "absurdo".

"Um posicionamento absurdo e inacreditável do secretário de Segurança sobre a criminalidade em Fortaleza e no Ceará. Leviano é esse governo PT, que deixou as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará. Assim como as declarações infelizes desse secretário, que dizem que os índices de criminalidade são razoáveis", escreveu Sarto.



Elânio, por sua vez, reconheceu o aumento nos números de homicídios deste ano, mas fez o comentário que repercutiu mal para os opositores de Elmano.

“Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”, disse o secretário em coletiva.

