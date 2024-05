Eleições 2024: em disputa de ex-prefeitos no Eusébio, oposição quer apoio de PT e PSB contra Acilon

Foto: Reprodução / Instagram Acilon Gonçalves e Edson Sá O atual prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, apoia o ex-prefeito Dr.Júnior na disputa pelo Paço Municipal. Já o ex-prefeito Edson Sá é pré-candidato pela oposição

O município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem dois ex-prefeitos na disputa pela cadeira do atual prefeito, Acilon Gonçalves (PL), que comanda o município nos últimos oito anos. Acilon apoiará o ex-prefeito José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior, que foi prefeito do Município entre 2013 e 2016. A oposição terá na disputa o ex-prefeito Edson Sá (Republicanos), lançado por Chiquinho Feitosa, presidente do partido, que tenta confrontar a hegemonia de Acilon nos municípios a leste da Região Metroopolitana.

Acilon não poderá tentar reeleição, por estar no segundo mandato. O grupo completa 20 anos de domínio no Eusébio, de onde estendeu a influência aos municípios vizinhos. Acilon foi eleito pela primeira vez em 2004, foi reeleito em 2008, depois Arimatea Júnior assumiu, passou quatro anos até Acilon voltar e se reeleger.

Edson, por sua vez, é o postulante pela oposição local e compõe a base do governo Elmano de Freitas (PT). Em conversa com O POVO, o pré-candidato afirmou que o nome para formação de chapa como vice será definido com os partidos aliados, como PT, PSB e PSD.

Acilon era aliado do bloco governista estadual, mas a situação mudou desde o fim de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL. Acilon comandava o partido no Estado. No fim de 2023, deixou a presidência e a entregou para o grupo bolsonarista estadual. Mas alianças entre o PT e PL sofrem restrições dos dois lados.

Em março deste ano, Acilon cogitou concorrer a vereador de Fortaleza, porém ele desistiu de disputar uma cadeira na Câmara Municipal da Capital. A informação foi confirmada ao O POVO pela assessoria de comunicação do prefeito.

Para a vereador em Fortaleza, ele apoiará a nora, Carla Ibiapina, primeira-dama de Aquiraz, município comandado por Bruno Gonçalves (PL), filho de Acilon.

O atual prefeito do Eusébio já foi vereador de Fortaleza, eleito em 1992, chegando a presidir a Câmara. Em 1998, tornou-se deputado estadual. Já em 2004, assumiu o Executivo municipal de Eusébio, sendo reeleito em 2008, e novamente seguindo o caminho em 2016 e 2020, estando no quarto mandato.

Enquanto isso, Edson foi três vezes prefeito. Foi o primeiro gestor do Município, eleito em 1988, um ano após a emancipação política. Na época não era possível reeleição, permitida apenas a partir de 1997. Sá voltou a ser eleito em 1996 e foi reeleito em 2000. Teve Acilon como sucessor.

O acirramento no Eusébio se estende ao município vizinho Aquiraz. Filho de Acilon, Bruno está no primeiro mandato e é pré-candidato à reeleição.

Na oposição, Edson Sá apoiará Jair Silva (PT), vereador que preside a Câmara Municipal de Aquiraz.

Aliás, o pré-candidato e ex-prefeito de Eusébio, Sá, também já governou Aquiraz em dois mandatos, entre 2009 e 2012 e de 2017 a 2020. Na última eleição, perdeu para Bruno.