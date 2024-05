Quando os administradores de páginas viram candidatos

Foto: Reprodução/Instagram CONJUNTO Ceará Ordinário e Vila Velha Ordinária são perfis cujos administradores são pré-candidatos

No Conjunto Ceará e Vila Velha, os próprios administradores de páginas "ordinárias" são pré-candidatos. Ney Maia administra a conta do Conjunto Ceará desde 2022 e ressalta que fez mudanças na "cara" da página em comparação com a gestão anterior. "Em 2022 quando assumi, fizemos uma onda empreendedora para ajudar os comércios locais sempre de uma forma descontraída", afirmou.

O perfil tem 70 mil seguidores com uma equipe de oito pessoas, cinco só focados na produção de conteúdo audiovisual. Este ano, ele anunciou que tentará ser vereador. "Recebi o convite do presidente do União Brasil aqui no Estado, Capitão Wagner, e resolvi sair do sofá da sala para ajudar na construção da nossa cidade e muito especial do nosso Conjunto Ceará", disse. Sobre a página, ressaltou que "as demandas da população estão sendo publicizadas como sempre foram feitas".

Já no Vila Velha, Dantas Júnior aceitou o convite do presidente do Avante, o secretário municipal Rodrigo Nogueira. Criada em 2020, a página começou postando apenas vídeos engraçados, mas passou a incluir reinvidicações e reclamações da população. O proprietário aparece pessoalmente cobrando melhorias. "Sem saber já fazia o papel de vereador, de certa forma chamei a atenção do secretário e já tive três reuniões ,a primeira fui resistente, mas amadureci a ideia é hoje sou um pré-candidato", disse.