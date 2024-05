Cotada para a vice de Evandro, Luisa Cela deixa Secult

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Luisa Cela é cotada para ser vice de Evandro em Fortaleza

Filiada ao PSB, Luisa Cela deixou o cargo que ocupava como secretária da Cultura do Ceará. Ela foi um dos nomes alcançados pela minirreforma feita por Elmano de Freitas (PT) no secretariado nesta segunda-feira, 27. Ela é filha da ex-governadora e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (PSB).

Ela deixa o cargo sendo cotada para ser a vice na chapa de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. A saída cumpre o prazo de desincompatibilidade pedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para candidaturas, já que, como secretária, ela deveria sair até quatro meses antes da eleição.

Luisa se filiou no início do ano ao PSB, em uma movimentação da sigla para se fortalecer e pleitear a vice do PT. O nome dela vinha sendo citado como um destaque da legenda na briga com partidos como PSD, Republicanos e MDB que disputam a vaga.

Além da filiação, ela também migrou seu domicílio eleitoral para Fortaleza, em mais uma sinalização de que estaria disponível para ser uma opção para o cargo. Ela também cumpria outro requisito por ser mulher, já que tem crescido a defesa para que a vaga seja ocupada por uma figura feminina.

Também tem sido fortalecido, nos bastidores, que a indicação da composição da chapa teria a preferência de ser do senador Cid Gomes (PSB) e sairia de sua legenda.

Entre os anos de 2019 a 2022, Luisa exerceu o cargo de secretária-executiva da Cultura no Governo do Estado do Ceará, assumindo, ao longo desse período, a Coordenação da Lei Aldir Blanc no Ceará.

Além de Luisa, outros oito nomes foram mudados na gestão de Elmano. Mais cedo, caiu o secretário de Segurança, Samuel Elânio e, na parte da noite, houve mudanças em Infraestrutura, Planejamento e Gestão, além de orgãos como a Superintendência de Obras Públicas.