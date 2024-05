Governistas citam "DNA mais próximo" a Elmano com mudanças em pastas

Foto: Junior Pio/Alece Deputado De Assis Diniz, líder do bloco do PT na Alece, avalia que governador "acerta em todos os nomes" na troca de secretários estaduais

Líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual De Assis Diniz considera que as mudanças no secretariado do Estado são uma forma de estabelecer um comando mais alinhado ao governador Elmano de Freitas (PT). A análise foi feita em conversa com O POVO nesta segunda-feira, 27, após sessão especial do Dia dos Trabalhadores.

“Eu acredito que passa a ter um DNA mais próximo do próprio governador Elmano e nós queremos que, ao tempo que nós apresentamos a minirreforma, que as coisas andem com celeridade para todo o período, os próximos seis meses e nos próximos dois anos, o governo faça essas entregas que precisam fazer”, avaliou De Assis.

Ao todo, o gestor do Executivo estadual trocou o comando de nove órgãos . A mudança do chefe da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no entanto, foi a primeira a ser anunciada e ocorreu após o então titular, Samuel Elânio, envolver-se em polêmica na última semana.

Questionado se a mudança na chefia da SSPDS já era prevista, o deputado petista afirmou que sim e completou: “A segurança pública é uma pauta que coloca uma centralidade muito grande e o governador acerta em todos os seus nomes”.

De Assis também apontou que foi "tirado de contexto" o comentário de Elânio ao reconhecer o aumento de homicídios no Estado, mas considerá-lo "razoável" se comparado a um período maior.

“Ele falava dentro de uma perspectiva de dizer que aquilo que estava acontecendo de fato existia e foi interpretado de uma forma a colocá-lo numa situação extremamente constrangedora. Quem conhece o Samuel, sabe do perfil técnico, do profissional que é, que ele não pensa isso, não falou aquilo dentro de um contexto”, finalizou desejando “boa sorte” aos novos secretários.



Líder do Governo vê troca como importante

O líder do Governo Elmano na Alece, Romeu Aldigueri (PDT), ressaltou ao O POVO, que vê a mudança como importante e destacou o currículo do novo secretário. “Uma mudança importante feita pelo governador, que traz um nome muito respeitado na área, com enorme experiência, de perfil operacional e de inteligência”, afirmou.

Na visão do parlamentar, a troca mostra “o quanto o governador Elmano está empenhado em melhorar a segurança do Estado”. “Tenho certeza que Roberto Sá fará um grande trabalho. Essa deve ser a torcida de quem quer o bem do Ceará”, destacou.

Confira mudanças no secretariado do Ceará



Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS): assume Roberto Sá, em substituição a Samuel Elânio; Secretaria do Planejamento e Gestão: assume como titular Alexandre Cialdini, em substituição a Sandra Machado; Secretaria da Infraestrutura: assume como titular Hélio Winston, em substituição a Antônio Nei Superintendência de Obras Públicas: assume José Valdeci Rebouças, em substituição a Quintino Vieira; Secretaria da Cultura: assume Gecíola Fonseca Torres, atual Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna, em substituição a Luisa Cela; Zona de Processamento e Exportação (ZPE): assume Fábio Feijó, em substituição a Hélio Winston Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice): assume Francisco Barbosa, em substituição a José Valdeci Rebouças; CearaPar: assume como Diretora-presidente, Carolina Monteiro, em substituição a Carlos Eduardo S. Marino; CearaPrev: assume Adriano Pinheiro, em substituição a José Juarez.

