Prefeito Átila Câmara lança pré-candidatura à reeleição em Maranguape, ao lado de Cid Gomes

Foto: Divulgação LANÇAMENTO de pré-candidaturas de Átila Câmara contou com líderes políticos de vários partidos

A pré-candidatura do prefeito Átila Câmara (PSB) foi oficialmente lançada, visando uma reeleição inédita em Maranguape, cidade distante 26,6 km de Fortaleza. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 24, acompanhado de um discurso do senador Cid Gomes (PSB), articulador da sigla no Ceará, que considerou o apoio a Átila uma das “maiores apostas do PSB” para as eleições deste ano.

No lançamento, o prefeito afirmou que pretende colocar Maranguape “de volta entre os grandes do Ceará”. "Sou pré-candidato não pelo que fizemos nos últimos quatro anos, mas pelo que já iniciamos e vamos entregar nos próximos quatro anos”, disse.

Cid Gomes disse estar apostando “todas as fichas” no prefeito. “A pré-candidatura de Átila Câmara, aqui em Maranguape, é uma das maiores apostas do PSB no Ceará. Aquela que estamos colocando todas as fichas”, comentou o senador, que comanda a articulação da sigla comandada por Eudoro Santana, no Ceará.

Além dos dois — Cid e Eudoro — estavam no evento parlamentares como o deputado federal Mateus Noronha (Republicanos), os deputados estaduais, Julinho (PT) e João Jaime (Republicanos).

Também compareceram o prefeito de Palmácia, David Campos (PSB), e os pré-candidatos a prefeito de Palmácia, Leonardo Araújo (PSB), e de Paracuru, Gabriela Aquino (Republicanos).

Foto: Divulgação Lançamento de pré-candidaturas de Átila Câmara contou com líderes políticos de vários partidos

A variedade dos nomes presentes se dá pela amplitude da coligação de Átila, que inclui os seguintes partidos: PSB, PT, PCdoB, PV, MDB, PDT, Solidariedade, Republicanos, Avante e Agir.

O prefeito já esteve a frente do Executivo de Maranguape em outra ocasião (2013-2016), mas não conseguiu se reeleger, perdendo para João Paulo Xerez, na época filiado ao PHS. Desde 1997, quando foi permitida a reeleição, nunca um prefeito conseguiu governar por oito anos seguidos o município.



Cenário eleitoral em Maranguape

Além do atual gestor, Maranguape ainda conta com outras duas pré-candidaturas estabelecidas: do deputado estadual Lucílvio Girão (PSD) e da ex-secretária de Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da cidade, Samara Cordeiro (PL). Em ambos os casos, há um diálogo grande com pré-candidatos e gestores de outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza.

Lucílvio Girão (PSD) foi lançado como pré-candidato à Prefeitura de Maranguape no fim de janeiro. A informação foi divulgada pelo parlamentar e pelo presidente estadual da sigla, o ex-vice-governador Domingos Filho. Ele deve contar com o apoio do ex-prefeito George Valentim (União Brasil) e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil).

Samara Cordeiro é do grupo político de Júnior Mano (PL), pré-candidato em Maracanaú e Acilon Gonçalves (PL), prefeito de Eusébio, cidade distante 24,7 km de Fortaleza. Nesta última, ela integra a gestão municipal, sendo titular da pasta de Desenvolvimento Social.