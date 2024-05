Cotada a vice de Evandro, Luisa Cela se diz "à disposição" da agenda política do PSB

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo LUISA Cela é cotada para ser vice de Evandro em Fortaleza

Após anúncio de saída da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE), a titular Luisa Cela disse estar “à disposição” da agenda política do partido dela, o PSB. Filha da ex-governadora Izolda Cela, Luísa é cotada para assumir a vice na chapa do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

“Informo aos cearenses que, seguindo a orientação do meu partido e alinhada com o Governador Elmano, saio da Secretaria da Cultura do Ceará para ficar à disposição da agenda e do projeto político do qual faço parte”, escreveu, em seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira, 28.

A secretária ainda afirmou que sairá oficialmente do cargo no dia 5 de junho e, até lá, “se dedicará às responsabilidades do cargo de secretária e na condução do processo de transição.” No lugar dela, assume a pasta a atual secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Cultura, Gecíola Fonseca.

No início de abril, Luisa transferiu o domicílio eleitoral de Sobral para Fortaleza e filiou-se ao PSB, partido presidido no Ceará por Eudoro Santana. Com articulação do senador Cid Gomes (PSB), a sigla é uma das fortes cotadas para ocupar a vaga de vice na chapa encabeçada pelo PT.

Outra opção é o PSD, comandado por Domingos Filho. A sigla, no entanto, conseguiu um apoio favorável do PT em Tauá, município distante e cuja prefeita é Patrícia Aguiar (PSD), esposa de Domingos.

Com a exoneração de Luisa da Secult, a possibilidade do PSB ingressar na chapa se fortalece, já que no caso de servidores públicos, estatutários ou não, a Justiça Eleitoral determina o prazo de desincompatibilização de três meses para a disputa do cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Além de Luisa, outros oito secretários foram trocados

Além da Secult-CE, o governador Elmano de Freitas anunciou a mudança de oito secretários e dirigentes de órgãos estratégicos nesta segunda-feira, 27. Pela manhã, ele já havia antecipado a troca na Secretária de Segurança Pública (SSPDS), pasta da qual Samuel Elânio e entrou Roberto Sá.

Izolda é vista como possibilidade em Sobral

Além de Luisa, a ex-governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela (PSB) informou que vai se desincompatibilizar do cargo de secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), e afirmou que a candidatura à Prefeitura de Sobral “é uma possibilidade”.