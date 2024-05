Elmano diz que segurança é 'desafio grande' e novo secretário trará nova estratégia

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo GOVERNADOR avaliou que as mudanças eram necessárias após avaliação dos resultados do secretariado

O governador Elmano de Freitas (PT) considerou "natural" a minirreforma anunciada por ele na última segunda-feira, 28. As mudanças, que mexeram em nove estruturas da gestão, entre pastas e órgãos, foram tomadas após avaliação do desempenho do secretariado e o entendimento de que era preciso melhorar o desempenho. Na segurança pública, a conclusão era de que o aumento nos índices de violência e a sensação de insegurança da população pressionaram o "desafio grande" que se tornou a área.

"Estávamos discutindo os resultados do último período. Nós entendemos que era importante ter uma mudança na secretaria para estabelecer novas estratégias e novas ações. A população nos apresentava, os dados, nos apresentavam um crescimento nos índices de violência", comentou o governador, que foi a Brasília para acompanhar o anúncio dos resultados do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Na visão do governador, a alteração do titular da segurança pública deve trazer uma nova estratégia para a área. Ele fez elogios ao novo secretário, Roberto Sá, citado como tendo um "perfil para os desafios que o Ceará tem". "Temos um desafio grande, há uma sensação de insegurança na nossa população, há índices de violência que são graves e precisamos ter atitude, reagir e assumir novas estratégias para enfrentar o crime organizado no Ceará", disse.

Além da Segurança Pública, Infraestrutura, Cultura e Planejamento e Gestão também foram alteradas e devem trazer um "novo momento de maior efetividade, maior eficiência do governo", como justificou Elmano.

"É natural, estamos com um ano e seis meses de governo, fazermos uma avaliação do secretariado. Analisar onde você acha que pode haver mudanças que possam melhorar o nosso desempenho e há situações que nós deslocamos pessoas de um local para outro para novas pessoas nessas áreas", afirmou.

Entrada mudança no secretariado do Governo Elmano

Na segunda-feira, Elmano fez nove mudanças. Das trocas feitas, foram quatro secretarias: Cultura, Infraestrutura, Planejamento e Gestão e Segurança Pública. Já em órgãos vinculados ao Governo do Estado, sofreram alterações: Superintendência de Obras Públicas (SOP), Zona de Processamento e Exportação (ZPE),Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), CearaPar e CearaPrev.

Os secretários tinham sido anunciados em dezembro de 2022, quando o governador do Ceará estava prestes a assumir o mandato. Esta é, portanto, a primeira grande mudança da gestão do petista em quase um ano e meio à frente da administração estadual.

Dentre os novos comandantes da gestão estadual está Hélio Winston, irmão do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Luísa Cela (PSB) deixa a Secretaria da Cultura e dá lugar a Gecíola Fonseca Torres, atual secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna. O movimento de desincompatibilização de Luísa permite que ela seja opção para a vice de Evandro Leitão na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Além destas mudanças anunciadas na segunda-feira, Elmano já havia mexido na Secretária de Articulação Política. Waldemir Catanho (PT) deixou a pasta no início de abril para se dedicar a sua pré-campanha à Prefeitura de Caucaia. Quem assumiu no lugar foi a senadora Augusta Brito (PT), mas que já declarou ter previsão de voltar ao Senado após o fim da licença de 120 dias.

Confira as mudanças: