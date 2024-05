Sarto volta a criticar gestão do Governo na segurança: "É parte do problema e não da solução"

Foto: Yuri Allen, em 2/5/2024 SARTO tem subido o tom contra a atuação do Governo do Ceará

Durante cerimônia de posse 219 guardas municipais na noite desta quarta-feira, 29, em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou que haverá reforço no número de armas de fogo e viaturas usadas pelos agentes de segurança da Capital. Em discurso na solenidade, ele voltou a criticar a atuação do Governo do Ceará na área de Segurança Pública e tomou a responsabilidade para o Executivo municipal.

"Se o Governo de Estado não é capaz de fazer o mínimo para dar segurança ao povo de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza vai fazer o máximo, tudo que tiver ao seu alcance. Nós vivemos em tempos muito difíceis, meus amigos e minhas amigas, mas eu estou convencido de que esses tempos difíceis podem ser superados com ousadia, com preparo e com ação. E com a vocação que eu vi nessa solenidade, eu tenho certeza que haveremos de superá-los", projetou Sarto.

O prefeito avaliou que investir em setores como educação e cultura não tem suficiente, “porque, nos últimos 10 anos, a cidade de Fortaleza passou a enfrentar um novo inimigo que aterroriza os bairros mais carentes e a população desses bairros, e por onde passam, deixam o rastro de droga, de vício e de morte, que são as facções criminosas".

"Na última década, nós passamos a conviver com episódios chocantes de violência, porque quem deveria cuidar da segurança das nossas famílias é incapaz de cumprir o seu papel e a Constituição é clara: cabe ao Governo do Estado enfrentar as facções, combater o crime organizado, mas lamentavelmente, hoje, esse governo é parte do problema e não da solução", seguiu.

Sarto crava que "falta autoridade, vontade e exemplo". Além disso, apontou que o Executivo estadual "se omite diante da ação das facções criminosas, quando ele demonstra fraqueza e cria um ambiente propício para que a desordem e a transgressão vire regra".

Segundo o gestor, "a impunidade dos grandes bandidos autoriza e estimula os criminosos menores".

Atualmente, a Guarda Municipal conta com 800 agentes que já possuem porte de arma de fogo. Segundo a Prefeitura, mais servidores da Guarda receberão treinamento para uso de arma de fogo. A Prefeitura também anunciou a compra de 400 novas armas, além de viaturas e câmeras de videomonitoramento.

"Essa iniciativa faz parte de um grande projeto, aqui denominado Fortaleza Mais Segura. Esse projeto inclui a criação de centros de segurança cidadã nos nossos territórios, nos nossos bairros, a realização de blitze no transporte público da cidade e a ampliação do nosso sistema de videomonitoramento", contou Sarto.



No início desta semana, na segunda-feira, 27, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou Roberto Sá como novo secretário estadual de Segurança. Em viagem a Brasília, o petista considerou que a alteração do titular trará nova estratégia para a área.

"Estávamos discutindo os resultados do último período. Nós entendemos que era importante ter uma mudança na secretaria para estabelecer novas estratégias e novas ações. A população nos apresentava, os dados nos apresentavam um crescimento nos índices de violência", comentou Elmano. (colaborou Gabriela Almeida)