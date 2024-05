Eduardo Bismarck busca reverter cassação

Foto: FERNANDA BARROS EDUARDO Bismarck vai recorrer

O deputado Eduardo Bismarck (PDT) prepara série de medidas legais para tentar reverter sua cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após aparecer em publicação no Instagram da Prefeitura de Baturité, a 93 quilômetros de Fortaleza, em período no qual vigoravam restrições eleitorais. A Corte considerou a aparição como abuso de poder político e de autoridade. Na mesma ação, o deputado estadual Audic Mota (MDB) também foi punido com a cassação do diploma e a ilegibilidade, aplicada da mesma forma ao pedetista.

A ação é de autoria do Ministério Público Eleitoral (MPE) e, na instância local, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) foi unanime em rejeitar o ilícito. O mesmo resultado não foi obtido em Brasília, quando, além dos deputados, o prefeito e o vice de Baturité também foram alvos de sanções. O placar terminou em 5 a 2 no TSE.

Ambas as cortes são espaços para os recursos de Bismarck. Ao O POVO, ele disse que há "muita esperança" de reverter o caso e tentará rever as provas apresentadas, no âmbito do TSE. "E segundo, pela inexistência de gravidade nos fatos. Uma pena gravosa para algo que não influenciou em nada o pleito", ressaltou.

Ele aguarda a publicação do conteúdo da decisão, feita em acórdão, para saber o conteúdo e a fundamentação dos ministros.

Na Corte nacional, o objetivo será apresentar um recurso efeito suspensivo da decisão, o que garantiria a permanecia do mandato até a decisão final. No momento, ele segue na função. Já no TRE-CE, o pedido que já foi apresentado, é uma apelação para que seja aguardado o cumprimento da decisão nos termos do acórdão que ainda não foi publicado.