O guardião das memórias da política

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Osmar Diógenes, ex-deputado estadual e responsável pela produção sobre a memória do Poder Legislativo do Ceará

A família Diógenes povoou o Vale do Jaguaribe desde o fim do século XVII. Travou embates com os indígenas que habitavam a região. Desde então, está presente nas disputas de poder no Ceará. Tem deputados desde a época do império. Osmar Maia Diógenes é a oitava geração.

Ele viveu e documentou as formas de fazer política, as negociações e os acordos, como o que firmou com Diógenes Nogueira. O parente já tinha sido o deputado do clã e a família queria impedir Osmar de disputar e dividir os votos. Mas, Osmar conseguiu legenda. A saída foi um trato político. "Nós fizemos, em família, um acordo de coronéis". Osmar teria os votos do lado direito do rio Jaguaribe e Nogueira, do outro lado do rio. "Fizemos um acordo para nenhum entrar na área do outro e se defender de possíveis candidatos que entrassem". Resultado: os dois foram eleitos.

Diógenes conta ainda sobre quando testemunhou o vice-governador se recusar a assumir o governo, logo após o golpe de 1964, quando havia intenção de empossá-lo no lugar de Virgílio Távora, próximo ao presidente deposto João Goulart. E ainda quando estava presente na tumultuada eleição para presidente da Assembleia Legislativa, na qual Murilo Aguiar passou mal e morreu ao ter anunciada a controversa derrota.

Além dos mandatos de deputado estadual entre a ditadura e o início da redemocratização, exerceu também funções no Governo do Estado, inclusive na articulação política, onde testemunhou como as tratativas paralelas, fora do Palácio, minaram a reeleição de Lúcio Alcântara (2003-2006) como governador, quando Cid Gomes (PSB) foi eleito.

Antes da política, teve carreira no Banco do Brasil, estudou filosofia, participou do movimento estudantil no Liceu do Ceará — na época em que PSD e UDN se digladiavam. Passou também pelo jornalismo e trabalhou nos jornais O Estado, Tribuna do Ceará e Jornal do Brasil. É ainda membro da maçonaria.

Osmar Diógenes foi idealizador e presidente do Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Deputado Pontes Neto (Malce), onde se dedicou ao registro da história do parlamento cearense, parte da qual foi testemunha privilegiada.

OP - Desde quando os Diógenes estão envolvidos na política?

Osmar - Meu ascendente mais antigo que eu levantei a biografia é de 1693. Minha família povoou o Médio Jaguaribe, tanto a materna como a paterna. Nós sempre tivemos atividade política no Ceará. Político-administrativa. O meu bisavô paterno foi deputado do Império. Meu avô e meu pai, todos tiveram atividade pública. Meu bisavô, que foi deputado, era tabelião. Tinha um cartório, instalado em 1878.

OP - Qual o nome dele?

Osmar - Raimundo Carlos da Silva Peixoto. Ele chegou ao Seminário de Olinda e não chegou a terminar o curso. Preferiu a carreira civil, deixou deixou a atividade religiosa. Ele era rábula. E desde então ele participou da vida política do Ceará. E a família sempre teve representação na Assembleia Legislativa desde então, desde a Assembleia Provincial. A nossa primeira Assembleia (na República) foi um conselho provincial, em 1889. Em 1894, transformou-se em Assembleia Provincial. E desde então a família tem representantes na Assembleia. Vários deputados estaduais da família.

OP - O senhor falou de familiar em 1693 no Médio Jaguaribe?

Osmar - Em 1693, desembarcou no porto do Aracati Domingos Paes Botão. Vinha do (rio) São Francisco. Eram chamados os homens do São Francisco, que receberam sesmarias no Ceará e vieram cultivar, vieram habitar, explorar. E ele subiu o rio Jaguaribe, pelo curso do rio, e instalou-se onde está mais ou menos o açude Castanhão. Eles instalaram-se pela primeira vez ali. E chegaram a deter o domínio de 17 sesmarias. Eram porções de terra que a monarquia doava em caráter definitivo a quem fosse explorar. A família se instalou lá nessa época. Trouxe a parentela do São Francisco e se instalaram no médio Jaraguaribe. Desde então, a família tem presença no Ceará, no Ceará administrativo, político, social. Desde essa época. Nós somos a oitava geração.

OP - E a família sempre esteve envolvida em política?

Osmar - Porque houve um momento em que os índios atacaram os donatários das sesmarias e eles tiveram de abandonar, porque eles não podiam entrar numa guerra, porque eles não estavam autorizados a matar índios nessa época. Esse grupo todo desceu pela praia e se instalou hoje onde é o açude Malcozinhado, ali em Guanacés (distrito de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza). Lá tem até um obeliscozinho fazendo essa referência. Mas depois eles conseguiram licença para voltar e readministrar as áreas que eles eram devidas. E ficaram lá então. Sempre participaram dos conselhos. Porque nós não tínhamos assembleiam eram conselhos municipais. Essa participação, todos os conselhos municipais da época têm. Agora, Diógenes não é família, é nome próprio. Domingos Paes Botão teve um casal de filhos, o Diógenes e a Genoveva. Diógenes era o nome. Ele era quem ficava com o pai no domínio das terras, gerência. Diógenes chegou a se casar com uma índia. Teve uma família com muitos filhos. Ficou o Pedro do Diógenes, o Antonio do Diógenes, o Chico do Diógenes, aí incorporou o nome à família. Mas a família mesmo era Paes Botão, que são de Coimbra, em Portugal.

OP - E os Diógenes se tornam uma marca na política.

Osmar - Deixa eu lhe dar uma explicação muito interessante, no Ceará talvez poucos conheçam. Essa Genoveva, a filha de Domingos Paes Botão, o pai mandou buscar em Portugal um sobrinho para casar com ela. Da família Távora. Então, a família Távora descende do mesmo tronco dos Diógenes. São de dois irmãos. A Genoveva casou com o primo que veio lá de Portugal. Foi a base familiar dos Távora. Esse cidadão era da família Silva Peixoto. Casou com a Genoveva e trazia o sobrenome de Távora também. Foi aí que surgiu aqui a família Távora, também no Jaguaribe, que se tornaram adversários nos anos seguintes. Nessa era que eu participo, os Távoras representavam lá na região a antiga UDN, a União Democrática Nacional, e os Diógenes ficaram com o PSD. Foi uma luta muito difícil, de domínio. Isso criou uma ideia de muita brutalidade nessa época, pela representação política. E as famílias se tornaram adversas.

OP - Como era a política na sua

juventude, que o senhor acompanhou antes de se candidatar?

Osmar - Iniciei a minha atividade política no Liceu do Ceará. Tinha um grêmio literário chamado Clec, Centro Liceal de Educação e Cultura. Eu iniciei naquelas escadarias do Liceu. Aí fui para a União Estadual dos Estudantes. Depois foi para a União Metropolitana dos Estudantes, fui diretor do Centro Estudantal Cearense. Eu aprendi a fazer discurso, a falar para o público, nas escadarias do Liceu do Ceará, no Clec. Minha participação vem de 16 anos, 17 anos. Eu eu nasci no Dia do Estudante (11 de agosto de 1932). Havia uma divisão muito grande, difícil, até de luta. A ala udenista, quem comandava era o Aquiles Peres Mota (futuro deputado estadual). E a ala pessedista, Joaquim de Figueiredo Correia (futuro deputado estadual, deputado federal e vice-governador). Eu fiquei na área do Joaquim de Figueiredo Correia. Na academia, na faculdade, eu fui presidente do Diretório Acadêmico São Tomás de Aquino e abri carreira por aí. Mas era uma divisão de luta de quase corporal. Nós tivemos atritos e brigas mesmo de bofete. Depois eu fui vice-líder do Aquiles na Assembleia. Terminamos bem.

OP - Essa disputa UDN e PSD vai até o começo da ditadura.

Osmar - Eu tenho uma para lhe contar também. Que não está na história. Nossa fazenda no sertão, na época que eu tinha fazenda, não tenho mais, era vizinha ao Joaquim de Figueiredo Correia, ele era muito meu amigo. E eu sempre trazia, quando eu vinha da fazenda, passava na fazenda do Joaquim e dizia: "Tem alguma coisa para o doutor Joaquim?" Aí o vaqueiro trazia queijo, aquelas coisas do sertão, manteiga em garrafa, carne de sol. Eu passei na fazenda do Joaquim, peguei lá um balaio que o vaqueiro mandou eu entregar na casa do Joaquim. O Joaquim morava aqui perto, na (rua) Barão de Aracati. Eu saí da fazenda, antes de passar em casa, passei na casa do Joaquim, ele era vice-governador. Eu parei em frente à casa, achei meio estranho o negócio. Era o dia 31 de março (de 1964), dia da revolução. Você tá lembrado? Aí eu parei, não me deixaram entrar. Cheio de polícia, não sei o que e tal. Eu falei: "Mas diga ao Joaquim que é o Osmar". Quando um rapaz veio me buscar na porta, ele disse: "Osmar, fique aqui comigo, fique aqui comigo, senta aqui". Estava lá uma comissão para o Joaquim assumir o governo na Base Aérea de Fortaleza. Isso é um fato histórico que

pouca gente conhece.

OP - A ideia era tirar o Virgílio.

Osmar - Porque o Virgílio era muito chegado ao (João) Goulart (presidente da República, deposto naquela ocasião). E queriam cassar o Virgílio e foram consultar o Joaquim de Figueiredo Correia, que era o vice, para assumir o governo na Base Aérea. Eu ouvi ele dizendo na minha frente: "Eu não farei isso, isso não está certo, eu não assumo". Isso aí aconteceu na casa do Joaquim, no dia da revolução. São momentos que eu não posso tornar isso histórico, porque não tenho como provar, mas me lembro bem desse fato.

OP - A sua primeira candidatura foi em 1970.

Osmar - Com 15 anos de Banco do Brasil, eu pedi licença e me candidatei a primeira vez para deputado estadual em 1970. Não fui eleito, fiquei até muito surpreso, mas em 1974 eu fui eleito pela primeira vez deputado estadual. Assumi meu primeiro mandato na sede antiga, da rua São Paulo, onde hoje é o Museu do Ceará, ali foi meu primeiro mandato.

OP - Como era eleição para deputado naquela época?

Osmar - Houve uma reunião da família. A família se reunia toda, era um verdadeiro clã, né. O deputado Diógenes Nogueira era quem tinha o mandato em Jaguaribe. E ele foi eleito também. Nós fizemos, em família, um acordo de coronéis. O Nogueira era votado do lado direito do rio, de quem subia. E eu do lado esquerdo. E nós fizemos um acordo para nenhum entrar na área do outro e se defender de possíveis candidatos que entrassem. Ele foi eleito eu fui eleito também.

OP - E o início do mandato?

Osmar - Meu grande incentivador no começo, em 1974, foi o governador César Cals. Depois então passou a época e o Adauto (Bezerra) me chamou para o grupo, eu era o vice-líder dele na época. E aí nós juntamos todos, praticamente todos. O MDB ficou aqui com seis deputados e todos os outros eram da Arena.

OP - O senhor iria, de estudante, reencontrar-se com Aquiles Peres Mota na Assembleia.

Osmar - Nos reencontramos na Assembleia e formamos uma grande amizade. E tivemos um um problema muito difícil, nós dois, que gerou a morte do Murilo Aguiar.

OP - O senhor estava nessa votação.

Osmar - A mesa apuradora era Aquiles, Osmar e lá do Cedro, João Viana. Gonzaga Mota, que tinha sido escolhido para governador pela ala do Virgílio, do Aquiles, e rompeu. Aquiles instaurou uma liderança partidária. A Assembleia ficou 50% de um lado e 50% do outro, a metade com o Gonzaga a outra metade com o Aquiles. O Gonzaga Mota instalou o grupo dele e eu fiquei com o grupo do Gonzaga Mota. (Concorriam Murilo Aguiar, com apoio do governador Gonzaga Mota, e Castelo de Castro, apoiado pelo presidente da Assembleia, Aquiles Peres Mota). Eu fui apurador. O resultado dava empate. E o resultado dando empate, nós tínhamos já essa previsão, seria eleito o mais velho. E aconteceu um fato. Nós sabíamos que ia dar empate. Surgiu uma razão qualquer na hora da divisão das chapas. Na chapa do lado do Gonzaga, foi colocado um X no verso da cédula. Marcaram a chapa. Porque na apuração, o Aquiles sabia que ia dar empate e ele cancelava a chapa marcada (a anulação daria vitória a Castelo). Apurando, apurando, o Aquiles procurou e não encontrou, na pressa, no estado nervoso, não encontrou a chapa. Aí ele olhou para mim, eu olhei, eu olhei, eu olhei também, não encontrei. Aí ele disse: "Osmar, eu vou declarar a vitória do Castelo de Castro". Eu disse: "Aquiles, não faça isso, que deu empate e o Murilo Aguiar, sendo o mais velho, ele é o eleito. Ele disse: "Eu vou anunciar, quem vier atrás que conserte". Eu estava com as chapas na mão, eu pedi a recontagem. Um genro do Aquiles, o plenário cheio de gente, uma confusão enorme, tirou as chapas da minha mão e jogou para o ar, rasgando as chapas. O Murilo saiu lá da bancada dele e foi para a mesa. Dos apuradores, Aquiles e João Viana estavam a favor do Castelo e só eu estava defendendo entre os três a posição do Murilo. Nesse filme que eu tenho (filmagem da sessão) está o Ciro (Gomes, em primeiro mandato) a favor do Castelo de Castro, gritando, aos gritos. Foi uma confusão. O Murilo saiu da bancada dele, eu fiquei muito nervoso na época, gritando, pedindo a recontagem, e as chapas voando, o Murilo pega assim nos ombros do Aquiles: "Amigo, por que é que você fez isso comigo?" Eu estava atrás do Murilo, o Murilo cai para trás com um infarto violentíssimo e dali já foi quase sem vida para o Prontocárdio. Quem ganhou a eleição? Murilo. Esse é o maior erro histórico da Assembleia. E o Aquiles disse essa frase: "Quem vier atrás que conserte".

OP - O senhor concorreu pela última vez a deputado em 1986.

Osmar - Em 1986 veio aquela célebre derrota do Adauto. O Adauto era meu compadre. Eu tinha uma amizade antiga com o Adauto fora da política. Eu era o candidato a presidente da Assembleia, que ele se julgava eleito. Ele dizia: "Meu compadre, eu vou ganhar desse galego (Tasso Jereissati) com 700 mil votos de diferença. Eu dizia: "Adauto, vamos ter cuidado". Perdeu por 700 e tantos mil. Aí abandonou todo mundo, deixou a política. Aí entrou a era do Tasso.

OP - O senhor conviveu, de diferentes formas, com os três coronéis, o Adauto, o César e o Virgílio. Como eles eram?

Osmar - Eu vou falar um pouquinho da personalidade de cada um. César Cals era um idealista. É interessante a atitude do César Cals no governo. Ele sonhou com o Ceará verde e lançou o grande projeto dos cajueiros do Ceará, ele queria transformar o Ceará numa grande floresta de cajueiros. Não tinha nada, vivia de uma forma muito modesta, mas ele tinha um amor muito grande ao Ceará. E era muito popular. A mulher dele ajudava muito o César Cals. Era um homem muito digno, idealista. Agora, tinha aquele espírito formado na caserna. Você sabe como é. É uma concepção muito mais de comando do que de liderança. O fato é que ele era um homem muito bom.

O Vigílio era muito esquisito. O Virgílio não tinha essa aproximação com os deputados, nenhuma. Ele foi quem substituiu o pai dele (Manuel Fernandes Távora), que em 1930, o pai dele foi presidente interventor do Ceará. A família tradicional. Ele era muito fechado, era muito autoritário com referência ao secretariado dele, aos projetos dele da Sudene, da eletrificação do Ceará. Foi um grande governador.

O Adauto, era ele e o Humberto. Eu tinha muita aproximação pessoal com o Adauto e o Humberto. O Adauto tinha o domínio político do Ceará (na eleição de 1986). A maioria absoluta de prefeitos, deputados e vereadores. O Tasso não tinha um vereador no Ceará. E quando ele perdeu a eleição, ele se decepcionou e abandonou a política e abandonou todo mundo.

OP - O senhor, quando eleito pela primeira vez, a Assembleia era ainda na Praça dos Leões.

Osmar - Eu sou o único hoje que desenvolvi mandato na sede antiga. Eu fiquei na Assembleia até junho de 2021. Mesmo com 90 anos, eu ainda estava lá trabalhando.

OP - O senhor passou por cargos no governo depois de ser deputado.

Osmar - Eu fui chefe de gabinete quatro anos do vice-governador Lúcio Alcântara, quando Ciro era governador. E na época do Lúcio governador, o secretário de Governo era o Luiz Pontes. Eu não tinha nada a ver com o grupo do Luiz Pontes, mas eu fui convidado para trabalhar na Segov. O Luiz Pontes convidou a mim e ao menino do cartório Aguiar, o Cláudio, para manter a sustentação, esse trabalho no intercâmbio com os políticos do Ceará. Naquela época, o Lúcio teve muita dificuldade. Porque muitos assuntos eram resolvidos fora do gabinete do Lúcio. Muitos assuntos eram tratados fora. Políticos do Ceará tentavam tratar fora do gabinete do Lúcio.

OP - Sem passar pelo Palácio?

Osmar - Às vezes não passava pelo palácio. Eu despachava com o Luiz Pontes, eu, o Nilo Sérgio e o Cláudio Aguiar. Eram os três que mantinham a retaguarda do Luiz Pontes, que é ligado ao Tasso, você sabe. O Tasso é casado com uma prima legítima do Luiz Pontes (Renata Queiroz Jereissati). O Luiz Pontes tinha um domínio muito grande na política.

OP - A articulação era paralela?

Osmar - Tinha uma articulação paralela. E eu era o único dos três que tentava ajudar o Lúcio. O Lúcio para mim é um bom amigo. Eu fui vice-presidente dele duas vezes no Instituto do Ceará. Ele foi para Portugal, eu fiquei na presidência no lugar dele. Eu tentava, não tinha como fazer. Era um câncro dentro do governo.

OP - Isso custou para ele a reeleição.

Osmar - Foi! Você sabe da história, você conhece.

OP - O senhor documentou muito dessa história política que me contou.

Osmar - Eu sempre tive a vocação de escrever, gostava de escrever desde jovem. E fui juntando informações sobre o Estado, sobre o Poder Legislativo, sobre a atuação da minha família na atividade política do Ceará. Eu tenho 40 livros publicados sobre a história do Legislativo do Ceará, além de livros também ligados à religião. Eu sempre estudei muito religião, teologia, teodicéia. Estudei grego e hebraico. E fiz alguns livros também voltados para a história religiosa da humanidade. Tive essas atividades múltiplas e sempre voltado para a pesquisa histórica. Estive na Assembleia até junho de 2021, já saí da Assembleia com 90 anos, eu tenho hoje 91 anos mais ou menos. Mas sempre voltado para a história. Escrevemos a história Legislativa do Ceará. Na Cronografia do Ceará, reunimos tudo que você possa imaginar sobre a história da Assembleia Legislativa, os momentos mais importantes de sua história. Desde a primeira instalação em 1829, todos estão registrados biograficamente neste livro. Tem os fatos históricos mais importantes, assassinato do Major Facundo, que foi vice-presidente da Assembleia. A morte do Murilo Aguiar na Assembleia também. A abolição da escravatura, a nobiliarquia do Ceará.

Tive atividades em associações filantrópicas do Ceará, fui presidente do Lar Torres de Melo duas vezes. E tive uma ligação muito grande na maçonaria no Ceará. Na atividade maçônica ainda continuo. E assim minha vida é de um cidadão simples. Sou membro de várias academias, fui duas vezes vice-presidente do Instituto Histórico do Ceará, estive temporariamente na presidência, sou de várias academias de letras, associações culturais. Estou aqui firme na luta pela vida. Vivendo este momento.