Filho exonera pai, medida protetiva e mudança de nome: entenda racha em Cascavel

Foto: Reprodução: Instagram/ Tino Ribero/ Luana Régia O ex-prefeito Tino Ribeiro rompeu com o filho, o prefeito de Cascavel, e a nora, a deputada estadual Luana Régia

A política cearense apresenta dezenas de casos de alianças políticas rachadas, seja entre prefeito e vice ou um grupo antes estabelecido. Em Cascavel, distante 62,9 km de Fortaleza, a situação alcança níveis também familiares que envolvem medida protetiva, pai sendo exonerado pelo filho e até mudança de nome.

O embate no município envolve a quebra da aliança política entre o prefeito Tiago Lutiani (PT) e a vice Paulinha Dantas (Podemos), rompidos e que estarão em lados opostos nas eleições de 2024. Ela, inclusive, foi bloqueada do Whatsapp pelo prefeito.

Filho exonera pai

A disputa, porém, chegou em níveis familiares. Tiago é filho de Tino Ribeiro, ex-gestor de Cascavel, e os dois também romperam politicamente. O prefeito chegou a exonerar o próprio pai da Secretaria de Obras Públicas da cidade, pasta que ele comandava. O ex-prefeito deve apoiar Paulinha nas eleições.



Medida protetiva contra sogro

Pouco depois, a deputada estadual Luana Régia (Cidadania), esposa de Tiago e nora de Tino, apresentou um pedido de medida protetiva na Justiça contra o ex-prefeito. Ela registrou Boletim de Ocorrência apontando ameaças e xingamentos por parte do sogro.

A parlamentar conseguiu a medida protetiva e afirmou, no registro, que Tino persegue tanto ela como o marido por motivos políticos. De acordo com o texto, o sogro tem um comportamento grosseiro e um complexo de superioridade, por isso, então, ele não aceitaria ser contrariado.

Luana alega ter recebido uma mensagem de áudio em que Tino dispara ataques contra a nora e o filho, chegando a se referir a ela como “vagabunda”. O ex-prefeito também teria dito, na ocasião, que ela e o marido só foram eleitos por causa da influência dele à frente de Cascavel. “Vocês devem tudo a mim”, disse. Tino negou qualquer ataque.



Operação policial e críticas ao filho

O racha entre os familiares ganhou um novo episódio quando a Prefeitura de Cascavel foi alvo de operação por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude licitatória. Embora a Polícia Civil não tenha revelado os alvos, Tino foi às redes sociais para criticar o filho, Tiago.

No vídeo, o ex-prefeito também fala que o atual prefeito ouviu a quem não devia, e sem citar Luana, ele afirmou que essa pessoa pediu medida protetiva e chegou a ameaçá-lo de morte.

“Eu, como pai, só tenho a lamentar. Lamentar pelo fato de meu filho não ter me ouvido. Pelo contrário, ouviu a quem não devia. E essa pessoa de que tanto o aconselhou de forma errada é a mesma que me ameaçou de morte. Pediu uma medida protetiva não porque eu quisesse agredi-la, era exatamente para me calar”, disse.

A defesa de Tiago informou, por meio de nota, que os fatos possivelmente decorrem de uma discussão familiar, havendo um grande ruído de comunicação e equívocos de interpretação. Ainda segundo o texto, tais ações são muito comuns em anos eleitorais, “quando acusações infundadas visam prejudicar a imagem de pessoas públicas”.



Mudança de nome

Recentemente, tanto Tiago como Luana mudaram os seus nomes. Eleitos utilizando o sobrenome Ribeiro, vindo de Tino, o prefeito passou a colocar Tiago Luatini em suas redes sociais. Já a deputada pediu oficialmente à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) a alteração, passando a ser chamada agora de Luana Régia.