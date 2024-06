Eleições 2024: PDT pretende formar chapa com PT no Crato

Foto: Thays Maria Salles/O POVO André Figueiredo durante inauguração do Prevmóvel, em Fortaleza

O PDT pretende formar chapa com o PT no Crato, município localizado na Região do Cariri. A informação foi dada ao O POVO pelo presidente interino da sigla pedetista, deputado federal André Figueiredo, nesta quinta-feira, 13.

"O pré-candidato escolhido, André Barreto (PT), já foi do PDT até pouco tempo. Tenho uma relação de amizade com ele também, mas as decisões relacionadas à nossa postura no Crato serão tomadas no momento adequado, até porque, nós, que tivemos o então vice-prefeito André Barreto eleito e reeleito pelo PDT, esperamos que mais uma vez o PDT tenha o espaço de vice na Prefeitura do Crato. É possível [essa] composição de chapa", explicou o dirigente partidário.

Segundo Figueiredo, o PDT tem o vereador Dr. Dudé Moraes como indicação para formação de chapa. Ele também relata que outras composições com a sigla petista são desenhadas, como nos municípios de Caririaçu, Antonina do Norte, Quixeramobim e Russas.

"São muitos municípios onde PDT e o PT estarão lado a lado sem problema nenhum. Não temos, de forma alguma, nenhuma restrição a coligarmos com o PT, até porque a nível nacional nós estamos do mesmo lado", ponderou Figueiredo.

No lançamento da pré-candidatura de Barreto, na sexta-feira, 7, o atual prefeito Zé Ailton (PT) destacou que, no município, o PDT apoia a postulação. "Quero agradecer aqui o apoio do deputado André Figueiredo, que está conosco. O PDT do Crato irá apoiar a sua pré-candidatura. E eu quero agradecer à palavra do André que me disse que o candidato escolhido será o candidato dele também", contou Ailton.

Já Barreto afirmou que o pedetista "tem sido um parceiro importante no Crato" e na gestão. Esse apoio do PDT ao PT no município diverge do cenário estadual, onde a sigla pedetista se coloca na oposição ao governo Elmano de Freitas.