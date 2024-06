As desavenças entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), acumulam-se desde o ano passado nas diferentes áreas das administrações, mas o tom aumentou em maio. Dois dias depois de o PT confirmar a escolha de Evandro Leitão para concorrer à Prefeitura de Fortaleza, contra Sarto, o governador e o prefeito protagonizaram bate-boca virtual sobre o homicídio de funcionário do IJF no interior da unidade hospitalar.