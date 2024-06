PDT pretende eleger até 15 vereadores em Fortaleza; partido conta com 52 pré-candidatos

Foto: Reprodução/@robertoclaudiooficial Sarto e Roberto Cláudio reúnem pré-candidatos do PDT para discutir eleições em Fortaleza

Integrantes do PDT estimam eleger de 12 a 15 vereadores para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no pleito de 2024. Ao todo, o partido conta com 52 pré-candidatos, dos quais 48 reafirmaram a candidatura, durante reunião realizada na última terça-feira, 18.

Na ocasião, líderes da sigla como o presidente estadual Flávio Torres, o municipal, Roberto Cláudio e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, discutiram ações para a campanha deste ano, reforçando o apoio dos parlamentares à candidatura de Sarto e vice-versa: do prefeito, aos postulantes à Câmara.

Da base de Sarto, o vereador Adail Júnior (PDT) falou sobre os encaminhamentos da reunião, citando o encontro como “oxigenador” para os parlamentares. “Nos bastidores, todo mundo ficou muito empolgado, principalmente por essa quantidade. Passamos de 50 nomes. E as pessoas acham que o PDT não tem chapa…”, disse.

Para o vereador, o PDT terá “12 ou 13” vereadores eleitos neste ano. “Nossa chapa pode e deve brigar por 12 ou 13 vagas, não tenha dúvida. Vamos brigar”, disse. Já em publicação sobre a reunião, o prefeito Sarto aumentou um pouco o número, citando a pretensão de eleger “15 vereadores desse grupo de homens e mulheres de muito valor”.

PDT conversará para fechar os 44 nomes da chapa

Segundo o líder do prefeito na CMFor, Iraguassu Filho, dos 52 pré-candidatos, apenas quatro não estavam presentes no encontro e não justificaram. Do restante, 44 compareceram fisicamente e outros quatro mandaram representantes, afirmando a pré-candidatura.

“Não sabemos se os que não justificaram desistiram ou ocorreu alguma outra coisa. Nos próximos dias, vamos saber melhor para começar o diálogo para formar a chapa”, disse Iraguassu.

O limite na chapa partidária para o Legislativo fortalezense são 44 postulantes. Ou seja, o PDT trabalhará com ao menos quatro nomes sobrando e tentará construir diálogos para fechar o quadro de candidatos até o dia 20 de julho. Na data, se inicia o período de convenções partidárias, para avaliação de candidaturas.

Vereadores tentam reeleição ou lançarão nomes pelo PDT

Contando os vereadores com mandato (11), os licenciados (2) e os suplentes (2) totalizam-se 15 pessoas no Legislativo PDT, das quais 13 devem tentar reeleição.

"Nós teremos 11 vereadores com mandato e dois suplentes no exercício do mandato, candidatos à reeleição. A nominata terá, no total, 44 nomes", informou o presidente do PDT Ceará, Flávio Torres.

Segundo Iraguassu, há discussões quanto a José Freire, que deverá apoiar a pré-candidatura do filho, Gabriel Freire, pelo PDT.

Além disso, Renan Colares deverá apoiar o irmão, Marcel Colares, também pedetista. Renan foi eleito pelo PDT, mas está licenciado, à frente da Regional 6, em Fortaleza. Em seu lugar, assumiu na CMFor, Didi Mangueira.

Para o restante da chapa, o líder cita que o diálogo será feito em conjunto, com presença de nomes como Roberto Cláudio e o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT). “Precisamos entender o trabalho de cada um, se realmente querem seguir, como seria o trabalho”, diz.

Segundo Iraguassu esse “impasse” de “nomes sobrando” no partido, configura em uma situação incomum. “Antes eram 63 por chapa, agora são 44. Mas a procura é grande. A conversa que anda é que o PDT não tem nomes, mas aí provamos que temos sim", afirmou, em comentário semelhante ao de Adail Júnior.

Vice não foi discutido

Questionado, o vereador Adail afirmou que a presença do prefeito Sarto na ocasião foi para “mostrar o apoio” aos parlamentares, suplentes e pré-candidatos.

Nenhuma exigência teria sido feita e a discussão sobre vice, apesar de “puxada”, não ocorreu, ficando para o período de convenções. “Mas meu nome continua. Não tenha dúvida, se eu tivesse escolha seria a Claudia Gomes”, disse o vereador, se referindo à ampla defesa que fez à vereadora, em plenário na Câmara Municipal.

Ele ainda acrescentou que, na reunião, foram “discutidos nomes que já estão certos que vão compor a chapa”, sem maiores detalhes.

