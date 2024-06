CCJ ouvirá ministro sobre gabinete da ousadia

Foto: Paulo Sergio Carolina de Toni,presidente da CCJ da Câmara dos Deputados

O ministro interino da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, Laércio Portela, prestará esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados amanhã sobre o "gabinete da ousadia". O grupo reuniria integrantes da pasta de Laércio, do PT nacional e lideranças da sigla no Congresso e aciona influenciadores governistas para definir temas a serem explorados nas redes.

As reuniões entre os membros da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e comunicadores petistas eram diárias, e segundo Jilmar Tatto (PT-SP), secretário nacional de comunicação do partido, em evento interno do PT, em dezembro, são baseadas em "metodologia", "ciência", "expertise" e que "não é de graça".

O requerimento de convocação foi aprovado na CCJ dia 12 de junho e transformado em convite (quando o ministro não é obrigado a comparecer) após articulação do governo.

"Esta interação entre a Secom do Poder Executivo, o Secom de um Partido Político um partido político específico e Secom da Câmara dos Deputados pode sugerir possível violação dos princípios de neutralidade e imparcialidade do aparato estatal e vindo a ferir a Separação dos Poderes", diz Ricardo Salles (PL-SP), autor do requerimento.

A pasta era chefiada por Paulo Pimenta e agora está sob responsabilidade de Laércio Portela, que ocupa a função temporariamente enquanto Pimenta exerce a função na Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

A audiência com Portela promete forte presença da oposição, uma vez que a CCJ está sob controle de Caroline de Toni (PL-SC), apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. (das agências)