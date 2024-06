Pesquisa Datafolha Fortaleza: Wagner e Sarto são os mais conhecidos entre eleitores

Foto: Yuri Allen (em 26/4/2024) e Samuel Setubal Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) são os mais conhecidos entre os pré-candidatos de Fortaleza, segundo primeira pesquisa Datafolha

A primeira pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, sobre as eleições para Prefeitura de Fortaleza mostra que os pré-candidatos Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PT) são os nomes mais conhecidos, respectivamente, do eleitorado fortalezense até o momento.

Wagner, que é ex-deputado e presidente do União Brasil Ceará, assume o topo da lista dos nomes mais conhecidos, com um total de 97%. Em seguida, está o prefeito Sarto, que tentará a reeleição e obteve 96% nesse cenário.

Para os eleitores, foi feita a seguinte pergunta: "Vou citar os nomes de alguns possíveis candidatos à prefeitura da cidade de Fortaleza e gostaria que você me dissesse de cada um deles, se conhece ou não conhece, mesmo só de ouvir falar. Você conhece muito bem, conhece um pouco ou conhece só de ouvir falar o nome?".

Quanto a Wagner, 43% das pessoas responderam conhecer o postulante do União Brasil "muito bem"; outros 31%, "um pouco"; e 23%, "só de ouvir falar". Enquanto isso, Sarto é conhecido “muito bem” por 41% dos entrevistados e “um pouco” conhecido por 35% do grupo. Outros 21% sabem do prefeito "só de ouvir falar".

A posição deles pode ser explicada pelo histórico político de cada um. O primeiro, por exemplo, disputa o Paço Municipal pela terceira vez. Em 2016, ele foi derrotado no segundo turno, com 46,43% dos votos, pelo então candidato Roberto Cláudio (PDT), que obteve 53,57%.

Já em 2020, também em segundo turno, Wagner alcançou 48,31% do eleitorado, enquanto Sarto venceu com 51,69%. O ex-deputado concorreu, ainda, uma terceira eleição, a de 2022, para o comando Governo do Ceará. Ele, no entanto, ficou em segundo lugar, com 31,72%, perdendo para o atual chefe do Executivo cearense, Elmano de Freitas (PT), que conseguiu 54,02% do eleitorado ainda no primeiro turno.

Já Sarto, como prefeito, tem a máquina. Isso quer dizer que, além de estar na gestão e executar atividades por Fortaleza, o pedetista conta com a maior bancada de vereadores. Os parlamentares atuam diretamente nos bairros e aumentam a força do chefe do Executivo municipal. Outro ponto que pode significar peso para Sarto ser um dos mais conhecidos é que ele foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no biênio 2019-2020.

Os demais pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza assumiram as seguintes posições: o senador Eduardo Girão (Novo) é conhecido por 75% dos eleitores da Capital, ocupando a terceira colocação; o deputado estadual que preside a Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), aparece em seguida com 62%. Depois, o deputado federal Célio Studart (PSD), com 56%; o também deputado federal André Fernandes (PL), com 53%; o produtor cultural Técio Nunes (Psol), com 25%; e o educador popular Haroldo Neto (UP), com 22%.

Ao todo, Fortaleza tem nove postulantes ao Palácio do Bispo, contudo a lista contempla apenas oito porque Zé Batista (PSTU) lançou sua postulação quando a pesquisa já estava em curso.

Contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO, a pesquisa Datafolha está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-01909/2024. O levantamento foi realizado entre a última segunda-feira, 24, e a quarta-feira, 26. Ao todo, 644 pessoas foram entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais.

Pesquisa Datafolha Fortaleza: Ranking dos pré-candidatos mais conhecidos pelos eleitores

Capitão Wagner (União Brasil), 97%;

José Sarto (PDT), 96%;



Eduardo Girão (Novo), 75%;



Evandro Leitão (PT), 62%;



Célio Studart (PSD), 56%;



André Fernandes (PL), 53%;



Técio Nunes (Psol), 25%;



Haroldo Neto (UP), 22%;



Zé Batista (PSTU) não entrou no levantamento, porque divulgou pré-candidatura quando a pesquisa já estava em curso.



Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política