Eudoro sobre PSB na vice de Evandro "Problema não é nosso, é do PT e do candidato"

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO EVANDRO Leitão (PT) em evento na sede do PSB com Eudoro Santana e cotadas para vice

O presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, afirmou nesta segunda-feira, 1º de julho, que a indicação do partido para o posto de vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza não é "problema" da sigla socialista. E sim do PT e do próprio presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Eudoro falou também em nome do senador Cid Gomes (PSB) e explicou que o PSB acredita que o nome para vice deve ser aquele que mais somar à candidatura de Evandro para ganhar a eleição. No entanto, cita alinhamento e proximidade como fatores.

"Achamos também que compete (a escolha da vice) ao partido cabeça de chapa (PT) e fundamentalmente ao candidato (Evandro), porque não existe vice contra candidato. O vice não é só para ajudar na eleição, mas para ser alguém ligada, que tenha afetividade, que tenha aproximação", disse durante o evento do PSB que teve a presença de Evandro.



E prosseguiu: "Problema de vice não é nosso, problema de vice é do PT e do candidato. No dia que formos chamados para sentar à mesa e discutir politicamente qual candidato mais ajuda o Evandro a chegar a Prefeitura de Fortaleza, nós estaremos lá. Isso não é um pensamento só meu, estou falando em nome de Cid Gomes".



Questionado sobre as posições do PSD, partido também lançado ofensiva para indicar a vice de Evandro, Eudoro disse que não é papel do PSB e nem do PSD estar fazendo a discussão agora. Segundo ele, isso é "política antiga" e numa coligação se deve ter um diálogo mais amplo.

"Nós não estamos discutindo isso. Até porque não é papel nosso, como eu não acho que seja do PSD. Isso é da política antiga. Acho que quando há uma coligação, isso deve ser discutido na coligação e o fundamental é quem pode mais ajudar a ganhar a eleição em Fortaleza. O importante é o prefeito. Se um vice ajuda mais e outro ajuda menos tem que escolher o vice que ajuda mais. Além disso, o vice precisa estar alinhado com o prefeito", afirmou.



Cotadas para vice dizem que "estão juntas"

No evento, as duas cotadas do PSB para formarem chapa sendo vice, a vereadora Enfermeira Ana Paula e a ex-secretária da Cultura Luísa Cela fizeram gesto de união. Após o fim do evento, Ana Paula abraçou Luísa dizendo que estava torcendo pela colega de partido. Elas afirmaram que "estarão juntas" no processo de escolha do bloco de aliança pela vice de Evandro Leitão.

"É uma coligação e é natural que essas conversas sejam feitas e as coisas vão acontecer no seu tempo. Eu estou à disposição do partido, como tenho dito, para contribuir para que tanto o Eudoro como o Osmar (Ponte) afirmaram. A nossa prioridade é montar uma boa chapa para eleger o Evandro (...) A vice é para ser definida de acordo com quem for essa melhor pessoa. Seja de algum outro partido seja do PSB, nós vamos estar junto nesse projeto.

Ana Paula completou: "E nós estamos juntas". "Exatamente", reforçou Cela.

Evandro diz que ainda não houve decisão sobre vice

Evandro, por sua vez, também foi na linha de que a discussão sobre a pré-candidatura requer construção. Ele declarou que tem se reunido com os partidos aliados, não só o PSB e PSD, mas também o Republicanos e o MDB, e o debate vai se afunilar no período das convenções.

"Eu sempre tenho dito que isso tudo é uma construção. Nós temos escutado os partidos. Já nos reunimos com vários desses partidos que fazem o arco de aliança, e isso em um momento mais apropriado daremos uma posição a todos vocês. No momento ainda não houve nenhuma decisão. Eu acho que todos esses partidos têm grandes quadros, tanto o PSD, o PSB, o Republicanos o MDB. E isso aí requer um amadurecimento, requer um diálogo para ver aquele que melhor sintoniza com a nossa chapa. Para isso a gente tem tempo", afirmou.