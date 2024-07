Maioria dos eleitores de Fortaleza é contra proibição total do aborto

Foto: adobestock ABORTO voltou a centralizar pauta recentemente no Legislativo

A maioria dos eleitores de Fortaleza (62%) é contra a proibição do aborto em qualquer situação, apesar de divergir sobre o grau de permissão do procedimento. O dado é da pesquisa Datafolha contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO, que ouviu 644 pessoas entre os dias 24 e 26 de junho de 2024. A margem de erro máxima é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com a pesquisa, 37% dos eleitores fortalezenses entendem que as autorizações para o aborto deveriam continuar como estão — ou seja, em casos de estupro, de risco de vida da mãe ou de anencefalia do feto (má formação cerebral) —, enquanto 16% avaliam que o aborto deveria ser legalmente permitido em mais situações. Outros 9% opinam que o aborto deveria ser permitido em todos os casos. Somando esses três dados, os grupos representam 62% dos eleitores da Capital.

Para a análise dos dados nesta reportagem, considere "favoráveis ao aborto em algum grau" o resultado da soma das seguintes respostas: o aborto deveria "continuar como é hoje", "ser permitido em mais situações" e ser "permitido em qualquer situação".

Por outro lado, 32% desejam a proibição completa do aborto; 4% não souberam opinar e outros 2% deram respostas diferentes das apresentadas pelos pesquisadores.





A pesquisa ocorreu durante as discussões envolvendo o Projeto de Lei 1904/2024, conhecido como PL do Aborto, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. O projeto é de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e teve a urgência aprovada no dia 12 de junho durante uma votação relâmpago, sem que o nome do projeto fosse citado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quando pautado no plenário.



O PL do Aborto motivou diversos protestos pelo Brasil e mobilizou repúdio de várias instituições, a ponto de forçar o recuo dos parlamentares. O deputado Sóstenes chegou a admitir que o projeto não deve ser votado tão cedo, apesar da urgência aprovada.

Em relação à criminalização da mulher que abortou por causa de estupro ou do médico que realizou o procedimento, o Datafolha indica que a maioria dos eleitores concorda que nenhum deles deveriam ser presos: 72% no caso das mulheres vítimas e 63% dos médicos.

Este é justamente um dos pontos que Sóstenes considera alterar na proposta, retirando a possibilidade de prisão da mulher estuprada que decidir pela interrupção da gravidez. Segundo ele, a mudança ocorreu após assistir um vídeo compartilhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que defende a criminalização do aborto, mas não a prisão da mulher.



Gênero: Homens e mulheres têm opiniões parecidas sobre o aborto

Homens e mulheres em geral têm opiniões parecidas sobre o aborto: somando as três respostas que aprovam o aborto em algum grau, 64% dos homens são favoráveis ao procedimento (34% nas situações legais atualmente, 16% em mais situações e 8% em qualquer situação) contra 61% das mulheres a favor do aborto (34% nas situações legais atualmente, 17% em mais situações e 10% em qualquer situação).

Ao mesmo tempo, as mulheres são três pontos percentuais mais contrárias ao aborto que os homens. Entre elas, 34% avaliam que o aborto deveria ser totalmente proibido em qualquer ocasião; 31% dos homens dizem o mesmo.

Independente das opiniões quanto à legalidade do aborto, os fortalezenses majoritariamente se colocam contra a prisão das mulheres vítimas de aborto que abortam (70% dos homens, 74% das mulheres) e dos médicos que realizam o procedimento (61% dos homens, 65% das mulheres). Em ambos os casos, as mulheres são as que menos aprovam a prisão de pessoas envolvidas em abortos.



Quando se considera o fator religião, católicos e evangélicos também tendem para opiniões similares. Os católicos são ligeiramente mais favoráveis ao aborto em algum grau, somando 60% entre as três opções apresentadas, enquanto os evangélicos somam 53%.



A principal diferença é que enquanto 9% dos católicos opinam que o aborto deveria ser permitido em qualquer situação, apenas 4% dos evangélicos dizem o mesmo.

Os evangélicos também são ligeiramente mais proibitivos: 42% acreditam que o aborto deveria ser proibido em todas as situações, contra 36% dos católicos com a mesma opinião.

Idade: maioria dos contrários ao aborto tem mais de 35 anos



É principalmente a partir da faixa etária de 35 a 44 anos que localizam-se a maioria das pessoas contrárias ao aborto. Entre os jovens eleitores de 16 a 24 anos, 73% são contra a proibição (seja mantendo a legislação atual ou ampliando os casos) e 20% são totalmente contra o aborto. Os da faixa etária de 25 a 34 anos também são 73% contrários à proibição, enquanto 23% são contra o aborto.

A partir dos 35 anos, o percentual de pessoas que acham que o aborto deve ser totalmente proibido em qualquer situação aumenta para 33%, contra 62% contrários à proibição. Na faixa etária de 45 a 59 anos, o percentual sobe para 41% totalmente contra o aborto e cai para 52% favoráveis.

A faixa etária de 60 anos ou mais marca os 39% que querem proibir o aborto em todos os casos e os 55% favoráveis ao assunto, quando somadas as três possibilidades de resposta (a favor nos casos já permitidos, a favor em mais situações e a favor em qualquer situação).

Escolaridade: quão maior o nível de escolaridade, mais favorável ao aborto



O nível de escolaridade cumpre papel significativo no posicionamento sobre o aborto. Aqueles que têm ensino superior tendem a ser mais favoráveis ao assunto que aqueles com ensino fundamental.

Entre os eleitores que têm somente o ensino fundamental, 50% são totalmente contra o aborto em qualquer situação, contra 44% favoráveis ao procedimento em algum grau. Para os eleitores com ensino superior, a porcentagem cai para 15% de desaprovação e sobe para 80% entre os favoráveis ao aborto em algum grau.

Posição sobre o aborto em relação aos pré-candidatos à prefeitura de Fortaleza



Entre os eleitores dos pré-candidatos à prefeitura de Fortaleza, aqueles que votam em Evandro Leitão (PT) e Célio Studart (PSD) os mais favoráveis ao aborto em algum grau (somando os casos vigentes, em mais situações ou em qualquer situação), com 78% e 85%, respectivamente.

Os eleitores de Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto Nogueira (PDT) empatam com 59% de aprovação ao aborto em algum grau, seguidos dos 56% dos eleitores de André Fernandes (PL).

André Fernandes é o único pré-candidato cujo nenhum eleitor aprovaria o aborto em qualquer situação, apesar de 9% concordarem que o aborto poderia ser permitido em mais situações além das vigentes na legislação atual.

Metodologia



O Datafolha ouviu presencialmente 644 eleitores de Fortaleza entre a última segunda-feira, 24, e a última quarta-feira, 26. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo de Comunicação O POVO, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01909/2024 e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. A taxa de confiança é de 95%.