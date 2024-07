Citada pelo PSD, Gabriella Aguiar se diz "à disposição" para ser vice de Evandro

Foto: José Leomar/Alece A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD)

A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) se manifestou pela primeira vez após ser citada como possível vice em chapa com Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza. Nessa quarta-feira, 3, ela afirmou que a decisão será dos presidentes estaduais dos partidos, mas declarou estar "à disposição".

Ela foi citada pelo deputado federal e presidente municipal do PSD, Luiz Gastão, em entrevista à Rádio O POVO CBN. A possibilidade já era comentada antes nos bastidores. Gabriella é filha de Domingos Filho, presidente do partido no Ceará.

"Eu aceito a deferência, fico feliz do Gastão ter lembrado do meu nome. Essa é uma decisão das presidências dos partidos e eu sou uma deputada de primeiro mandato, tenho trabalhado fortemente e fico feliz de ter o nome lembrado", disse ao O POVO.

"E agora deixo as presidências estaduais dos partidos se decidirem em relação à vice do Evandro. Meu nome sempre estará a disposição", completou Gabriella.



PSD x PSB

Luiz Gastão, além de citar a parlamentar e a diretora institucional da Fecomércio Cláudia Brilhante como nomes aptos a formarem a chapa, também citou trunfos do PSD em relação ao PSB, outro partido que disputa a indicação de vice. O deputado inclusive mencionou a bancada federal, que tem também Célio Studart e Domingos Neto, irmão de Gabriella, com exemplo de votação superior em relação ao PSB.

"Nós estamos organizando o diretório municipal, temos hoje sete vereadores, tempo de televisão, fundo partidário para colaborar e temos também nomes como o da Gabriella Aguiar e da Cláudia Brilhante que poderão compor essa chapa também (...) Em termos de Fortaleza, a liderança do PSD, os três deputados federais do PSD, juntos, a bancada federal do PSD teve mais de 180 mil votos em Fortaleza. Então nós estamos discutindo votos e presenças na Capital. Quantos votos o PSB teve?", declarou.

PSB de olho

Nesta semana, a sigla presidida por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e que tem o senador Cid Gomes como liderança, realizou evento em sua sede com o Evandro Leitão.

Na ocasião, o dirigente do PSB argumentou que a decisão sobre a vice cabe ao PT e, "fundamentalmente", ao próprio Evandro, e não seria da alçada do PSB nem do PSD.

"Nós não estamos discutindo isso. Até porque não é papel nosso, como eu não acho que seja do PSD. Isso é da política antiga. Acho que quando há uma coligação, isso deve ser discutido na coligação e o fundamental é quem pode mais ajudar a ganhar a eleição em Fortaleza. O importante é o prefeito. Se um vice ajuda mais e outro ajuda menos tem que escolher o vice que ajuda mais. Além disso, o vice precisa estar alinhado com o prefeito", afirmou Eudoro.

Na ocasião, as duas cotadas pela sigla socialista ao posto de vice do pré-candidato petista, a vereadora Enfermeira Ana Paula e a ex-secretária da Cultura, Luísa Cela, tiveram um momento de diálogo e declararam estarem "juntas", seja qual for a decisão.