Guimarães quer visita de Lula a Fortaleza, Cariri e Caucaia

Foto: FÁBIO LIMA DEPUTADO federal e líder do governo, José Guimarães (PT)

O deputado federal José Guimarães (PT) elencou na última sexta-feira, 5, os principais centros políticos no Ceará que devem ter mais atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha. O líder do governo citou a capital Fortaleza, a região do Cariri e, se possível, Caucaia, segundo município de maior eleitorado cearense.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, Guimarães destacou que, no Cariri, ele foi o deputado mais votado pela terceira eleição. A expectativa é de que no Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), sendo o epicentro da região, o PT tenha 21 candidaturas a prefeituras.

"O Estado todo quer a presença do Lula. Mas tem duas regiões, até pelo que representamos no Cariri... Então, se depender do José Guimarães, o Lula vai ao Cariri, Fortaleza e, se der, Caucaia. Esses três centros políticos precisam muito da presença do Lula", afirmou.

Em Fortaleza, o PT tem como pré-candidato Evandro Leitão; em Caucaia, Waldemir Catanho; em Crato será André Barreto; Guilherme Saraiva em Barbalha; e Fernando Santana em Juazeiro do Norte.

Mesmo mostrando a intenção da vinda do presidente aos locais durante as eleições, Guimarães lembrou que é preciso toda uma preparação para alinhar com a agenda, e ele próprio, juntamente com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), estão conversando para fazer essa construção.

"Inclusive com a possibilidade dele vir para Fortaleza logo. Nós precisamos dar uma alavancada. Se possível nós queremos fazer o que nós fizemos com o Elmano e com o Lula naquela convenção, com mais de 20 mil pessoas no Centro de Eventos", disse.

Sobre os pré-candidatos do Crajubar, Guimarães os classificou como "três nomes que sinalizam o que há de melhor na política do Cariri". Em relação a Fernando Santana em Juazeiro do Norte, o deputado destacou que é preciso ter um prefeito alinhado tanto com o Governo do Estado como com a Presidência da República.

"É o nome que está preparado para sinalizar para o país que uma cidade como Juazeiro do Norte precisa de um prefeito aliado do presidente da República e do governador. Senão os investimentos demoram a chegar. Tem que ter eficiência na gestão, aliança para ganhar e governar e compromisso com os entes federados", assinalou.

Em relação ao Crato, Guimarães declarou que esteve reunido com Pedro Lobo, escolhido pelo PT como vice em uma chapa com André Barreto, para evitar racha. O PDT vislumbrava uma aliança.

"E o Crato, hoje mesmo eu cheguei de Brasília e tive uma reunião com o Pedro Lobo. Nós estamos buscando uma solução para evitar qualquer racha ou demore a apressar a chance de uma vitória no Crato", explicou.

Já sobre Barbalha, município do ministro Camilo, Guimarães falou que conversou com o ex-governador, que confirmou que irá participar da campanha.