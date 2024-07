Como está o debate sobre vices dos pré-candidatos em Fortaleza

Foto: Aurélio Alves / Bruno Spada (Agência Câmara)/ Samuel Setubal / Fco Fontenele CENÁRIOS dos vices ainda está indefinido em Fortaleza

O cenário eleitoral de Fortaleza se desenha para consolidar os candidatos que devem concorrer logo mais, em outubro, ao Paço Municipal. Restando poucas dúvidas relacionadas a quem serão os cabeças de chapa aos cargo de prefeito, as movimentações se direcionam para afunilar as opções dos postulantes ao posto de vice de José Sarto (PDT), Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo).

A confirmação dos nomes deve ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto, período em que são realizadas as convenções partidárias. A pouco menos de duas semanas até o prazo, a maioria das chapas com intenção de apresentar candidatura tem demonstrado a preferência para que a vice seja ocupada por mulheres, diante de um cenário em que apenas homens serão opção para o cargo de prefeito.



Com PT e PDT reunindo o maior número de partidos em seus respectivos arcos de aliança, siglas como União Brasil, PL e Novo dão indícios de que a vice deve ser de alguém da mesma legenda, uma montagem de "chapa pura". Embora tenha aparecido na pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, Célio Studart ainda é dúvida no pleito, porque o PSD, partido do deputado, tem apontado que quer seguir junto ao PT na eleição.

Confira como está o cenário

Capitão Wagner (União Brasil)

Líder nas pesquisas mais recentes, Wagner ainda não apresentou quem ficará na vice, mas destacou critérios para a vaga. Segundo ele, a preocupação é ter algum nome com um perfil diferente do dele, podendo ser ou não uma mulher.

Ao O POVO, em junho, ele destacou que quem vier a compor chapa com ele deverá ser de outra área, como a do empreendedorismo. Ele citou o exemplo da sua candidatura em 2020, quando teve Kamila Cardoso, hoje pré-candidata a vereadora pelo União Brasil, no posto de vice, trazendo a pauta da inclusão social.



O pré-candidato ainda buscava outro partido para ocupar a vaga, mas avaliava que uma composição ficaria mais viável apenas no segundo turno. No campo da direita, André Fernandes já disse que sua candidatura é "inegociável" e Eduardo Girão já marcou a data de sua convenção partidária.

"No primeiro turno, realmente a gente busca mais algum partido que possa estar compondo com a gente, com isso indicando a vice. Se não acontecer, a gente tem nomes muito qualificados no União Brasil que podem ser indicados a vice", pontuou.

José Sarto (PDT)

A chapa de Sarto ainda se organiza para articular quem será o vice, embora a relação com o atual ocupante do cargo, Élcio Batista (PSDB), esteja boa. Élcio é também presidente do PSDB no Ceará e, junto do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), vem ressaltando o apoio a Sarto, além de apontar a intenção de fazerem parte da composição da vice.

O bloco da Prefeitura reúne ainda: Agir, Avante, Cidadania, DC, Mobiliza, PRTB, PMB e PRD. A união é uma recomposição após o racha entre o PDT e o PT em 2022.



Élcio, que era superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iphanfor), foi exonerado do cargo no prazo ainda para quem iria disputar o cargo de vereador, e a dúvida, se ele ficará como vice, persiste. Vereadores da base governista se manifestaram defendendo o nome da vereadora Cláudia Gomes (PSDB) como “ideal” postulante à vice do pedetista.

Um dos vice-líderes do prefeito na Câmara Municipal (CMFor), Didi Mangueira (PDT), reforçou a chapa com um nome feminino do PSDB, citando também ex-secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, que é pré-candidata à Câmara. “Quem sabe com uma mulher, quem sabe, não conseguimos evitar um segundo turno?”, levantou.



André Fernandes (PL)

O deputado federal deverá ter como vice alguém também do PL, formando a chamada "chapa pura". Ao O POVO, o deputado federal avaliou que o momento é de "estudar os melhores nomes", mas ressaltou a intenção de que a vaga seja ocupada por uma mulher.



Evandro Leitão (PT)

Com o nome do petista formalizado em encontro municipal em abril, o partido seguiu para avaliar quem vai ficar com a vice, em diálogo com partidos aliados. A preço de hoje, PSB e PSD despontam como principais forças que disputam a posição de indicar um nome para a composição.

Entre os nomes cotados para o posto estão a ex-secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela (PSB) e a vereadora de Fortaleza, Enfermeira Ana Paula (PSB). Evandro cumpriu agenda com o partido no início de julho. Foi o primeiro encontro dos pré-candidatos do partido à CMFor com o cabeça da chapa que lidera o grupo político do qual o PSB faz parte.

A movimentação ocorreu após ofensiva do PSD pela vaga de vice. Presidente municipal do PSD, Luiz Gastão, no fim de junho, listou os trunfos do partido em relação ao PSB para indicação. Em entrevista a rádio O POVO CBN, o parlamentar destacou que o PSD tem sete vereadores, a segunda maior bancada, tempo de televisão, fundo partidário e nomes aptos como o da deputada estadual Gabriella Aguiar e o da vereadora Cláudia Brilhante e também ressaltou os votos em 2022 em relação ao PSB.

Gabriella disse que a que a decisão será dos presidentes estaduais dos partidos, mas declarou estar "à disposição". O partido também é casa do deputado Célio Studart que aparece empatado tecnicamente nas pesquisas com Evandro.

Eduardo Girão (Novo)

Em junho, questionado sobre o perfil que deseja para vice em sua chapa, Girão afirmou pretender ter uma mulher. "Eu vejo que a mulher tem uma sensibilidade muito grande. Um sentido aguçado. Eu estou cercado de mulheres, tanto em casa como no trabalho, e a gente percebe um compromisso forte. E eu acredito que nós vamos buscar uma vice. Acredito que a mulher pode trazer também esse olhar para complementar para a gente trabalhar junto pelo fortalezense", afirmou.

Ele foi o primeiro a anunciar a data de convenção para confirmação de seu nome na disputa. A expectativa do partido é reunir mais de 500 pessoas, entre candidatos a prefeito e vereadores de Fortaleza e interior do Estado, dirigentes e representantes do partido. "Há, ainda, a perspectiva da presença de importantes nomes do cenário político nacional", ressaltou o comunicado.