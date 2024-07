Eudoro se diz contra alianças entre PSB e direita no Ceará, mas descarta intervenção

Foto: FERNANDA BARROS EUDORO Santana é presidente do PSB Ceará

Presidente do PSB Ceará, o ex-deputado estadual Eudoro Santana se posicionou "pessoalmente" contra eventuais alianças entre o partido que dirige e o PL ou outras legendas mais à direita. Apesar disso, reforçou que a política municipal tem suas particularidades e que não pretende intervir em eventuais municípios onde o PSB se alie a siglas de espectro político distinto.

Eudoro destacou que o arco de aliança do qual o PSB faz parte na Capital tem dez partidos. Ele defendeu que a prioridade em outros municípios seja a união dessas siglas. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 26 de julho.



Indagado sobre aproximações circunstanciais com o PL, partido de Jair Bolsonaro, Eudoro respondeu: “Nós temos uma postura democrática. Na eleição municipal há um quadro local que precisa ser levado em conta. Defendemos que quem deve decidir sobre apoio e coligações é o diretório ou comissão provisória municipal. (...) Nós não concordamos, como cidadão, presidente estadual, não concordamos que se faça coligação”, disse.

E seguiu, defendendo que as alianças sejam feitas com partidos que compõem o mesmo grupo político. “Temos um leque de dez partidos coligados na Capital, essa é a defesa que fazemos, mas se o partido decidir (se aliar com siglas distintas) não vamos intervir. Embora, pessoalmente, eu não concordo que o partido apoie candidatos do campo da direita. Sobretudo, quando temos um leque de dez partidos aliados em Fortaleza”, concluiu.



PSB e PL

Em pelo menos três municípios do Ceará, PSB e PL devem dividir palanques. É o caso de Morada Nova, Quixadá e Nova Russas. No caso de Morada Nova, distante 167,62 km de Fortaleza, PL deve apoiar Naiara Castro (PSB), filha de Glauber Castro, que já foi prefeito por três mandatos e é adversário histórico do PT.

Em Quixadá, a 169,61 km de distância da Capital, o prefeito Ricardo Silveira (PSD) tem como vice Marcelo Ventura (PSB). Ambos contam com o apoio do PL para encarar no pleito o pré-candidato petista Victor Marques, filho de Ilário Marques, figura histórica petista.

Em Nova Russas, a 304,39 km de Fortaleza, a prefeita Giordana Mano (PRD) tem como vice em sua chapa Anderson Pedrosa, da sigla socialista, e também tem o PL como um dos partidos aliados. Giordana é casada com o deputado federal Júnior Mano (PL).

O presidente estadual do PL, Carmelo Neto, deixou claro que o partido estará contra o PT no Ceará. Porém, guardando especificidades em cada município, a sigla ficará ao lado do PSB, outra legenda de esquerda.

"O que há, em algumas cidades, é uma união anti-PT, uma frente anti-PT que nasce, se forma no Estado do Ceará contra a ditadura do Camilo Santana. Em algumas cidades onde nosso adversário comum é o PT e, por ventura, não tenha candidato dos dois partidos, os dois podem, sim, caminhar juntos contra o PT”, disse o deputado estadual na última terça-feira, 23, durante o programa O POVO News 2ª edição.

Eudoro diz que PSB não impôs vice a Evandro e crê em 2° turno contra Sarto

Eudoro Santana também comentou o cenário político na Capital e disse que o PSB não impôs condições na disputa pela vice na chapa do pré-candidato Evandro Leitão (PT), vaga que a sigla disputa com o PSD do ex-vice-governador Domingos Filho.

Pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o dirigente do PSB projetou ainda um 2° turno entre Leitão e o atual prefeito e pré-candidato à reeleição José Sarto (PDT).

“Nós nunca procuramos disputar, nunca impusemos nem o nome dela (Luisa Cela) nem outro. Achamos que o vice é uma decisão do conjunto dos partidos e, fundamentalmente, do candidato. Nenhuma coligação vai escolher um vice que não seja do agrado do candidato. Nós temos nome, estamos à disposição, mas isso não é imposição. Nossa preocupação é ganhar a eleição em Fortaleza e a coligação deve escolher o nome que some mais e ajude mais”, pontuou.

O dirigente partidário reforçou que o senador Cid Gomes (PSB), uma das principais lideranças da legenda, compactua com a ideia de diálogo entre aliados para chegar a um nome para a indicação.

“Desde o início deixamos aberta a oportunidade de oferecer o nome, mas também apoiar o nome de qualquer um dos partidos que formam a coligação. Discutimos com o senador Cid e ele concorda com essa visão de que deixamos isso em aberto e que cabe ao conjunto de partidos a decisão”, completou.

Eudoro apostou ainda em um segundo turno entre Evandro e Sarto, embora tenha dito que alguns “não acreditam” na possibilidade.

“A eleição será disputada e nós temos a perspectiva e a esperança. Nos nossos cálculos, iremos ao segundo turno. Na minha opinião pessoal, acho que o segundo turno será disputado entre o pré-candidato à reeleição Sarto e o nome do nosso grupo, Evandro, candidato do PT. Alguns não concordam”.