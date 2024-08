Lula deseja a Elmano a mesma "sorte de Camilo" no Governo do Estado

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou ao governador Elmano de Freitas (PT) a “mesma sorte” do ex-governador Camilo Santana (PT) durante a gestão no executivo cearense. Apesar das falas, os sete anos e três meses de Governo Camilo foram marcados por algumas crises.

As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 2, em São Gonçalo do Amarante, durante a quarta passagem do mandatário pelo Ceará só em 2024. Lula começou desejando que o Ceará fizesse “um bom proveito” dos investimentos assinados na ocasião.

Na agenda em São Gonçalo, Lula assinou a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, a criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina.

Para além dos investimentos, segundo Lula, Elmano de Freitas precisará de “sorte” ao longo do mandato. Em específico, a mesma sorte que teria tido Camilo durante a gestão dele pelo executivo cearense. Ambos - Camilo e Elmano - estavam presentes na ocasião.

“Espero que você Elmano tenha a mesma sorte do companheiro Camilo. Eu falo sorte porque competência você tem, mas a gente precisa de um pouquinho de sorte. Sem sorte nem o goleiro do Corinthians vai para frente. E na política temos que ter sorte”, disse Lula.

Dentre as dificuldades enfrentadas por Camilo quando esteve no comando do Palácio da Abolição, houve crise de segurança pública, com uma série de ataques de facções criminosas em 2018 e em 2019, além do motim de policiais militares em 2020.

Em outros âmbitos, houve crise hídrica em 2015. Na época, o nível médio dos 153 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) chegou a ser de apenas 9,4% do volume total. Camilo também governava o Ceará durante a pandemia de Covid-19, que começou em 2020.

Apesar disso, o governador Camilo saiu com aprovação alta e foi eleito senador em 2022, com 68,68% dos votos. Além disso, conseguiu eleger o aliado, Elmano de Freitas, para o Governo do Ceará.

Lula tem agenda de dois dias no Ceará e estará em convenção de Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Ceará e participa de duas agendas nesta sexta-feira, 2. A primeira, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana (RMF). Os textos tratam de temas conectados à transição energética, com a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, à criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. Pelo tema, o evento se realiza no Porto do Pecém.

À tarde, em Fortaleza, Lula participa do anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é um incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do Bolsa Família. Ele funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nesta etapa de ensino.

No dia seguinte, no sábado, 3, a convenção que lança oficialmente Evandro Leitão (PT) como candidato a prefeito de Fortaleza e Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-prefeita contará com as presenças de Lula, Camilo e do governador Elmano de Freitas (PT). O evento começa a partir das 9 horas, no Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO).



Com informações de Vítor Magalhães/O POVO