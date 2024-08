Ex-petista apoiado pro Cid e Ciro tem vice do PDT

Candidato à Prefeitura de Iguatu, distante 388,82 km de Fortaleza, Sá Vilarouca (PSB) definiu na terça-feira, 6, como vice em sua chapa o ex-vereador Mário Rodrigues (PDT). No dia anterior, o PSB realizou a convenção partidária que confirmou a candidatura do postulante.

O nome especulado antes da oficialização do pedetista era o de Cida Albuquerque (PCdoB), que concorrerá a vereadora. Sá era filiado ao PT e se lançou pré-candidato pela sigla, mas por intervenção estadual o partido filiou Ilo Neto, filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB), que concorrerá contra o ex-petista.

A chapa de Vilarouca e Mário formada por PSB e PDT consolida o apoio entre as siglas contra o PT em Iguatu, município mais populoso do centro-sul cearense, inclusive firmando uma aliança indireta entre os irmãos Cid (PSB) e Ciro Gomes (PDT), rompidos politicamente desde 2022.

Ilo conta com apoio de lideranças petistas como o governador Elmano de Freitas, o ministro da Educação, Camilo Santana e o líder do Governo Lula na Câmara, José Guimarães. Ele compõe chapa com José Ivo Ferreira (MDB), escolhido como vice.

Além deles, são postulantes à Prefeitura de Iguatu, Rafael Gadelha (PSD), candidato do atual prefeito Ednaldo Lavor (PSD); Carlos Roberto Filho (PSDB), filho do ex-prefeito Roberto Costa; Capitão Pedro Helder (PL) e Augusto Correia (PMN). (Guilherme Gonsalves)