Maracanaú: Psol registra candidatura e município chega a quatro postulantes à Prefeitura

Foto: Reprodução/Instagram Professor Ernesto é o candidato do Psol à Prefeitura de Maracanaú

O Psol registrou a candidatura do professor Demyson Ernesto Barbosa da Silva à Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com isso, o município chega a quatro candidatos ao comando do Executivo: o atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), a deputada estadual Dra. Silvana (PL), o também deputado Lucinildo Frota (PDT), além do próprio Ernesto, que tem como vice na chapa Wirlo Biologia (Psol).

Durante convenção realizada no último dia 6 de agosto, Professor Ernesto destacou ser a única opção de oposição em Maracanaú e reclamou da tentativa de "esconder" sua candidatura: "Estamos nas ruas conversando com as pessoas, para as pessoas perceberem que o Psol está aí como oposição", disse, ressaltando a educação como prioridade em um eventual governo.

Dentre as propostas apresentadas pelo candidato para a área, estão: "ampliação da rede de creches principalmente para as mães trabalhadoras que precisam de um espaço de educação infantil para acolher seus filhos"; "concurso público específico para professores/as da Educação Infantil, o que permitirá o aproveitamento de um enorme contingente de professores/as"; e "melhorar e ampliar o sistema de Tempo integral nas escolas da rede municipal, integrando realmente o fazer pedagógico com prática de educação, arte e cultura como integração das famílias na escola".