O POVO faz série de debates no Cariri

Foto: Beatriz Silva Cobertura do Grupo de Comunicação O POVO sobre as eleições no Crajubar foi apresentada aos partidos e pré-campanhas por Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri e âncora do programa O POVO no Rádio

Na sequência da divulgação da pesquisa eleitoral AtlasIntel para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, a rádio O POVO CBN Cariri irá realizar série de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri.

Nesta terça-feira, 20 de agosto, haverá debate entre candidatos a prefeito de Barbalha. Participam os candidatos Antônio Neto (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT).

Na quarta-feira, 21, debaterão os candidatos a prefeito de Crato. Participam Dr. Aloísio (União), André Barreto (PT) e Lucas Brasil (PSDB).

Na quinta-feira, 22, ocorrerá o debate entre candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte. Participam do debate Fernando Santana (PT) e Glêdson Bezerra (Podemos), cujos partidos tinham pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional até 20 de julho, conforme as regras estabelecidas pela Justiça eleitoral.

Os três debates ocorrerão a partir de 17 horas, transmitidos pela rádio O POVO CBN Cariri. Poderão ainda ser acompanhados ao vivo pelo Youtube e mídias sociais do O POVO. Haverá cobertura no portal O POVO e no jornal impresso do dia seguinte.

Os debates serão mediados pelo jornalista Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e mediador dos debates.

Na próxima semana, haverá debates em Fortaleza e Região Metropolitana. Na Capital, o debate será realizado no dia 27 de agosto, terça-feira. No dia seguinte, 28 de agosto, será a vez dos postulantes de Caucaia ficarem frente a frente. Na quinta-feira, 29, o debate será com os candidatos de Eusébio.