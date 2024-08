Camilo, Lula, Elmano, Ciro, Cid, Bolsonaro: como é a imagem dos políticos em Caucaia e Juazeiro

Foto: FÁBIO LIMA / José Cruz/Agência Brasil / AURÉLIO ALVES / Valter Campanato/Agência Brasil Camilo Santana, ministro da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), tem a imagem mais positiva entre seis líderes políticos, na opinião de eleitores dos municípios de Caucaia e Juazeiro do Norte. Pesquisa AtlasIntel nos dois municípios cearenses, os maiores depois de Fortaleza, sobre como essas personagens são percebidas. Em Caucaia, foi avaliada a percepção sobre um sétimo político, o prefeito Vitor Valim (PSB), cuja impressão foi a mais negativa no Município.

A imagem de Camilo é positiva para 79% dos eleitores de Caucaia, distante 16 km de Fortaleza, e para 80% em Juazeiro do Norte, a 527 km da Capital. A percepção é negativa para 11% dos caucaienses e 16% dos juazeirenses.

A imagem de Camilo é melhor, em ambos os municípios, que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), percebido favoravelmente por 63% e de forma negativa por 33% em Caucaia. Lula é mais bem visto em Juazeiro, mas não a ponto de se aproximar de Camilo. O presidente tem 70% de imagem positiva e 19% de negativa no maior município do Cariri.

O governador Elmano de Freitas (PT) divide opiniões em Caucaia: tem 47% de avaliações positivas e 46% de negativas. Em Juazeiro, é menos controverso: 55% de positivo e 23% de negativo.

Ciro Gomes (PSB) é outro político visto de forma dividida em Caucaia, com imagem positiva para 41% e negativa para 39%. Em relação a Elmano, tem mais gente que não tem opinião formada a respeito dele, apesar das quatro décadas de atuação estadual.

Apesar de estar rompido com o irmão, o senador Cid Gomes (PSB) tem números muito parecidos com os de Ciro no município da Região Metropolitana de Fortaleza, com variações para pior dentro da margem de erro: 39% de imagem positiva e 42% de negativa.

Em Juazeiro do Norte, há distinção nítidas entre os dois irmãos Ferreira Gomes de carreira política mais destacada. Cid é bem visto: 52% acham que tem imagem positiva e 26%, negativa. Bem diferente de Ciro, que tem 30% de menções positivas e 54% negativas.

Em Juazeiro do Norte, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o mais mal avaliado. Tem 18% que o veem de forma positiva e 78% de menções negativas sobre a imagem.

Em Caucaia, onde esteve no sábado em campanha para Coronel Aginaldo (PL), Bolsonaro tem 28% de percepção positiva e 69% de negativa. Neste caso, aparece pior que ele o prefeito Vitor Valim, com 21% de menções favoráveis, contra 63% dos pesquisados que o percebem de forma desfavorável.



Em Caucaia, os partidos de Camilo, Lula, Elmano e Cid apoiam Waldemir Catanho (PT) e, em Juazeiro do Norte, estão com Fernando Santana (PT) para prefeito. O partido de Ciro apoia Emilia Pessoa (PSDB) em Caucaia. O de Bolsonaro lançou Coronel Aginaldo. Em Juazeiro, as siglas de Bolsonaro e Ciro estão com o prefeito e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos).

As pesquisas AtlasIntel foram realizadas entre os dias 13 e 18 de agosto de 2024 com 810 eleitores de Caucaia e 800 de Juazeiro do Norte. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

As pesquisas foram contratadas pelo Grupo de Comunicação O POVO. A de Caucaia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-04346/2024. A de Juazeiro do Norte tem número CE-01510/2024.



As pesquisas utilizaram a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório, da AtlasIntel.