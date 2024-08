Glêdson foi interrompido pelo mediador Luciano Cesário, que recolheu o aparelho celular do prefeito, seguindo as regras do debate. A assessoria de Santana protestou contra o prefeito estar portando o dispositivo

Tensão

Após o ocorrido, as equipes dos candidatos tiveram um momento maior de questionamento e tensão. Os assessores do prefeito então indagaram sobre levar papel para a mesa de debates, sendo vetada a exibição