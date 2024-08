Datafolha Fortaleza: Coleta de lixo domiciliar é serviço com melhor avaliação do eleitor

Foto: Samuel Setubal Coleta de lixo domiciliar e quantidade de escolas públicas foram os serviços da cidade que tiveram a maior média na avaliação de eleitores de Fortaleza, segundo pesquisa Datafolha

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO, divulgou a avaliação dos eleitores sobre diferentes serviços da Capital. Os entrevistados foram convidados a darem notas de 1 a 10 sobre diferentes serviços elencados.

A coleta de lixo domiciliar e a quantidade de escolas públicas tiveram a maior média, ambas com 7,1. A segurança pública e a conservação das calçadas atingiram as piores notas, com 4,3 e 5, respectivamente.

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto. Ao todo, 644 eleitores, com 16 anos ou mais, foram entrevistados em toda a cidade. No total, eles avaliaram a qualidade de 13 serviços públicos oferecidos no muncípio.

Levando em conta todas as áreas avaliadas, a média geral ficou em 5,9. Além da coleta de lixo domiciliar e quantidade de escolas públicas, cinco itens ficaram com nota igual ou superior a 6: opções de transportes coletivos, como ônibus, metrô, vans e VLT (6,8); iluminação de ruas e avenidas (6,2); áreas verdes de lazer (6,1); quantidade de postos de saúde (6) e coleta de lixo reciclável (6).



Seis áreas e serviços ficaram abaixo desse patamar: Condições de habitação e moradias (5,7); quantidade de hospitais públicos (5,6); limpeza de ruas e avenidas (5,4); conservação das ruas e avenidas (5,3); conservação de calçadas (5) e segurança pública (4,3).

Veja as notas dadas pelo eleitor de Fortaleza aos serviços