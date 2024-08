André Fernandes fala sobre expectativa para debate: "Querem entrar em briga pessoal"

Foto: Taynara Lima/O POVO FERNANDES esteve com apoiadores em praça na Lagoa Redonda

Em agenda de campanha na noite dessa segunda-feira, 26, o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, conversou com apoiadores em uma praça localizada no bairro Lagoa Redonda. O deputado federal falou sobre a expectativa para o debate promovido pelo O POVO a ser realizado nesta terça-feira, 27, e destacou que não entrará em discussão com os outros candidatos.



Além de Fernandes, o encontro contará com as presenças dos candidatos Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

Sem citar nomes, André Fernandes afirmou que há “dois candidatos que são puxadinhos do PT”, mas destacou que não entrará em discussões e aproveitará o momento para apresentar as propostas ao público.

“O que eles querem é entrar em briga pessoal, querem entrar em discussão. Sabemos que tem dois candidatos que simplesmente são 'puxadinhos' do PT, mas eu não vou entrar em discussão. O que eu quero fazer é aproveitar a oportunidade para falar o que eu vou fazer por Fortaleza”, pontuou.

O debate do O POVO com os candidatos às Prefeitura de Fortaleza terá início às 19 horas, com transmissão, ao vivo, da Rádio O POVO CBN (FM 95.5), do canal do O POVO no YouTube e do canal FDR. Haverá cobertura do portal, com edição especial na versão impressa do O POVO no dia posterior.

Durante o encontro com os moradores do bairro Lagoa Redonda, Fernandes detalhou sobre algumas das ações do plano de governo e ouviu as demandas da população, abordando iniciativas na área saúde, educação e segurança pública.

Respondendo perguntas de moradores, Fernandes falou que, caso eleito, revogará a Taxa do Lixo e fará o reajuste do IPTU, por exemplo. No encontro, o candidato também fez duras críticas à atual gestão do prefeito José Sarto, que tenta reeleição.

Ao O POVO, o deputado avaliou as últimas pesquisas e considerou o crescimento como “natural”. Segundo a primeira pesquisa Datafolha Fortaleza divulgada após o início do período de campanha eleitoral, Fernandes aparece com 16%, dois pontos a mais em relação ao levantamento realizado em junho deste ano. “É natural esse crescimento e vamos crescer mais ainda quando aparecermos pela primeira vez na televisão e nas rádios”, disse.